Będzie nowa hala przy strażnicy 

Przy strażnicy przy ul. Łęczyckiej powstanie nowa hala, która będzie służyła do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego i ochrony cywilnej. Firmy, które chciałby się podjąć jej zaprojektowania i budowy, mogą do 16 września składać oferty w przetargu.

Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się budowa nowej hali magazynowej przy strażnicy przy ul. Łęczyckiej. Posłuży ona do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego i ochrony cywilnej, między innymi środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów. Hala powstanie na działce należącej do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Będzie miała powierzchnię ok. 800 m kw.

- Zaprojektowano halę magazynową z podziałem na 4 osobne pomieszczenia z przeznaczeniem do przechowywania sprzętu przeciwpożarowego i ochrony cywilnej, m.in. środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów. Każde z pomieszczeń posiadać ma osobne wyjście na zewnątrz oraz bramę/bramy wjazdowe. Pomieszczenia wewnątrz również łączy się ze sobą za pomocą zamykanych drzwi i bram – czytamy w dokumentach przetargowych.

Nowa hala powstanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert w przetargu odbędzie się 16 września, umowa z wyłonionym w nim wykonawcą ma zostać podpisana do 15 października. Od tego terminu będzie on miał 70 dni na przeprowadzenie inwestycji.

Przypomnijmy, że oficjalne otwarcie nowej siedziby elbląskich strażaków odbyło się w maju 2023 roku. Na terenie strażnicy powstała już też instalacja fotowoltaiczna, która daje strażakom znaczne oszczędności w zużyciu energii.