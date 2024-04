Bez prezydentów na smoleńskich obchodach

Przy krzyżu katyńskim na elbląskim cmentarzu Agrykola odbyły się obchody 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Na uroczystościach zabrakło prezydentów Elbląga. Władze miasta reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej. Wkrótce więcej zdjęć.

10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8.41 samolot TU-154M wiozący polską delegację na obchody zbrodni katyńskiej rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na lotniku w Smoleńsku. Zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy, parlamentarzyści, najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego, szefowie instytucji państwowych, duchowni oraz załoga samolotu.

Dziś (10 kwietnia) na cmentarzu Agrykola w Elblągu odbyły się uroczystości upamiętniające tę tragedię.

- 14 lat temu cała Polska zamarła i pogrążyła się w żałobie.10 kwietnia 2010 r. jest znamienna. Stojąc pod krzyżem katyńskim wspominamy wszystkich, którzy wówczas zginęli na pokładzie samolotu, pozostawiając po sobie pustkę i poczucie niepowetowanej straty – mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

- Jedna z największych tragedii w historii Polski do dziś pozostawiła w nas otwarte rany, które nigdy do końca się nie zabliźnią. Dlatego tak ważne jest, abyśmy kultywowali tę pamięć, byśmy organizowali tego typu wydarzenia. Równie ważne jest też, aby pamięć o ofiarach wzbudzała jedność i solidarność; łączyła, a nie dzieliła Polaków. Ważne jest, aby nikt nigdy nie wykorzystywał tej tragedii do celów politycznych – dodał Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Uroczystości zakończyły się apelem pamięci i salwą honorową. Poszczególne delegacje pod Krzyżem Katyńskim złożyły kwiaty. Na uroczystościach zabrakło prezydenta Witolda Wróblewskiego oraz wiceprezydenta Janusza Nowaka. W ich imieniu kwiaty pod krzyżem złożył Arkadiusz Kolpert, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji.

Próbujemy dowiedzieć się w ratuszu, jaka była przyczyna nieobecności prezydentów. W ostatnich latach na smoleńskich uroczystościach byli obecni wiceprezydenci Elbląga. Rok temu Janusz Nowak, dwa lata temu - Michał Missan.