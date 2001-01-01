Na drodze krajowej nr 22 w piątek, 8 sierpnia ok. godz. 15, na wysokości Gronowa Górnego doszło do czołowego zderzenia motocyklisty i samochodu osobowego. 42-letni motocyklista zginął na miejscu.

Na miejsce wypadku przybyła straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Z ustaleń policji wynika, że 42-letni motocyklista podróżował w kierunku Braniewa. Podczas wykonywania manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z samochodem osobowym.

Ratownicy przeprowadzili resuscytację motocyklisty, ale obrażenia były tak duże, że jego życia nie udało się uratować... Lekarz stwierdził zgon.

- Autem osobowym kierował 18-latek. Zarówno on jak i pasażerka nie odnieśli poważnych obrażeń - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Droga S22 jest obecnie nieprzejezdna w obu kierunkach .