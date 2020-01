Bezpieczne rozliczanie deklaracji PIT

Ze względu na dość skomplikowane przepisy związane z podatkami, wiele osób zostawia rozliczenie PIT 2020 na ostatnią chwilę. Nie musisz jednak stresować się, że nie zdążysz przesłać do urzędu odpowiedniego dokumentu, gdyż możesz pobrać darmową aplikację do PIT, która przeprowadzi cię przez cały proces.

1. Dlaczego program online do PIT to najlepszy wybór?

2. Popularne błędy podatników

3. Jak wysłać rozliczony PIT?

Program jest na tyle intuicyjny, że nawet przy pierwszym uruchomieniu nie powinieneś mieć żadnych problemów z rozliczeniem PIT. Możesz też zapoznać się z zebranymi poniżej poradami, które ułatwią ci prawidłowe przygotowanie rozliczenia za ubiegły rok.

Dlaczego program online do PIT to najlepszy wybór?

Korzystanie z programu to rozliczania PIT nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a sama aplikacja jest darmowa. Możesz więc zacząć od przetestowania jej i przekonania się, czy poradzisz sobie z rozliczeniem dokumentów. Jest to jednak tak proste, że użytkownicy nie skarżą się na żadne trudności. Dodatkowo program pozwala znaleźć ulgi podatkowe przysługujące użytkownikowi.

Popularne błędy podatników

Chociaż rozliczenie PIT 2020 na pierwszy rzut oka wydaje się trudne, to tak naprawdę nie jest to coś, z czym nie można sobie poradzić w pojedynkę. Nawet jeżeli obawiasz się popełnienia błędu, to program online skutecznie cię przed tym zabezpieczy. Wielu podatników rozliczających PIT samodzielnie zapomina podać numeru PESEL lub NIP, źle zaokrągla kwoty, myli kolejność wprowadzanych cyfr oraz nie dołącza niezbędnych załączników. Wystarczy jednak zdecydować się na wypełnianie deklaracji PIT, aby można było zapomnieć o każdym z tych problemów. Jeżeli na przykład pomylisz swój PESEL z NIP pracodawcy, program od razu podkreśli ci błąd. Nie ma więc ryzyka, że wysłana przez ciebie deklaracja będzie zawierała błędy.

Jak wysłać rozliczony PIT?

Samo rozliczenie z PITax.pl deklaracji PIT to jednak nie wszystko, gdyż końcowy dokument trzeba jeszcze wysłać do urzędu skarbowego. Jeszcze kilka lat temu podatnicy drukowali takie formularze i następnie wysyłali je pocztą. Nie jest to jednak wygodne ani bezpieczne, gdyż koperta zawsze może zaginąć po drodze. PIT 2020 rozliczony w aplikacji online pozwala od razu wysłać formularz przez internet. Dzięki temu już po kilku minutach będziesz miał pewność, że dokument został dostarczony bez żadnych problemów. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu wolisz skorzystać z tradycyjnego sposobu, po zakończeniu pracy w aplikacji możesz wydrukować PIT 2019 i udać się na pocztę.

----- materiał płatny -----