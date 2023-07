Blind Box na nowo o wewnętrznej walce

Overthink – jeden z wcześniejszych utworów elbląskiej formacji Blind Box, doczekał się właśnie odnowionej wersji. To swego rodzaju zapowiedź powrotu do serwisów streamingowych minialbumu Breakthrough z 2020 roku - także w odświeżonej formie.

- Chcieliśmy pokazać tym, którzy nas nie słyszeli na żywo, jaką energię mają te utwory właśnie podczas koncertu, a nie tylko z nagrania – mówi o nowym nagraniu Bartek Michalczyk z Blind Box.

Tekst do Overthink napisał wokalista grupy, Oskar Pałasz.

Od lewej Bartek Michalczyk, Oskar Pałasz i Łukasz Adamkiewicz. Fot. Jakub Kosobudzki Film

- Piosenka Overthink powstała jak każdy nasz kawałek, czyli podczas wspólnych prób zespołu. W swojej finalnej wersji zadebiutowała jako czwarty utwór na EP „Breakthrough” w 2020 roku. Sam utwór opowiada o walce wewnętrznej z własnymi myślami i wyrzutami sumienia. Po trzech latach postanowiliśmy nagrać Overthink w formie tzw. na setkę, czyli na raz, właśnie żeby oddać koncertowe brzmienie i energię utworu. Całość została nagrana w studio Creme de la Creme w Tczewie, a wideo zostało zarejestrowane przez ekipę BK Film – podkreśla muzyk.

- Nagrywało się super. Pierwszy raz nagrywaliśmy na tak zwaną setkę - przyznaje Łukasz Adamkiewicz. - To buduje zupełnie inną energię, podczas grania wszyscy na siebie oddziałujemy. Dużo łatwiej nagrywa mi się właśnie w ten sposób. Współpraca z Jackiem i Arkiem z Creme de la Creme Studio szła bardzo przyjemnie. W studio była idealnie zachowana równowaga pomiędzy luzem a profesjonalizmem. Co do samego kawałka, to cieszę się że mogliśmy go nagrać ponownie po tych kilku latach, ponieważ większość naszych utworów ewoluuje wraz z nami. Różnice są w szczegółach ale te, szczegóły w muzyce moim zdaniem tworzą jakość - podkreśla.

Zremasterowana epka Breakthrough rockmanów z Elbląga będzie dostępna w serwisach streamingowych pod koniec wakacji.

- Dokładnie 30 sierpnia. Epka wyjdzie z kolejnym "dodatkowym" nagraniem live session, konkretnie naszego kawałka Useless – zaznacza Bartek Michalczyk.