Bliżej nowej siedziby WMBP

Trwa generalny remont budynku przy ul. Saperów 14F w Elblągu — to właśnie tam znajdzie się nowa siedziba Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły. Prace posuwają się naprzód, a zaplanowana data przenosin to lato 2026 roku.

Fot. WMBP

Obiekt przy ul. Saperów 14F — dawniej siedziba III Liceum Ogólnokształcącego — został sprzedany województwu za symboliczną złotówkę, a decyzja ta daje szansę na funkcjonalne połączenie działalności Biblioteki i W-MODN w Elblągu w jednym miejscu.

Prace budowlane obejmują: wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., wymianę posadzek, przebicia stropów parteru, montaż windy towarowej na książki, wyburzenia ścian i wprowadzenie podciągów, izolację ścian piwnic, a także montaż zewnętrznej windy osobowej — co zapewni dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

W ostatnich dniach budowę odwiedziła Maria Bąkowska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i dr Jakub Klepański, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, którym towarzyszyli dyrektorzy obu instytucji. Podczas wizyty sprawdzono postęp prac, omówiono kolejne etapy i potwierdzono harmonogram. Docelowo przeniesienie zbiorów i wyposażenia z dotychczasowej siedziby przy ul. Św. Ducha 25 planowane jest na drugą połowę 2026 roku. Na spotkaniu omówiono również zakres zakupów inwestycyjnych na potrzeby elbląskiej książnicy pedagogicznej oraz ich etapowanie.

Obecnie pracujmy nad aranżacją wnętrz pomieszczeń odwiedzanych przez czytelników oraz szacujemy potrzeby w zakresie zakupu nowoczesnych środków dydaktycznych i wyposażenia serwerowni.

Dzięki tej inwestycji instytucje zyskają nowoczesną, dostosowaną do potrzeb użytkowników przestrzeń, zmienią się warunki do działalności szkoleniowej, edukacyjnej i bibliotecznej.

