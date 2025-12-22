Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli - gdzie szukać pomocy medycznej?

W czasie zbliżających się świąt i dni wolnych od pracy przychodnie będą nieczynne, jednak pomoc medyczna będzie dostępna. W przypadku nagłych zachorowań lub urazów można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, działającej codziennie od godz. 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

W weekendy i święta placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przyjmują przez całą dobę. Nie potrzebujesz skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja, przyjmie cię każda placówka nocnej i świątecznej opieki, także poza miejscem zamieszkania.

Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzieli porady:

- w warunkach ambulatoryjnych

- telefonicznie

- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Pielęgniarka udzieli świadczeń medycznych:

- w warunkach ambulatoryjnych

- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

- Od początku tego roku w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarze udzielili ponad 177 tysięcy porad ambulatoryjnych, 3,5 tysiąca porad wyjazdowych i 1333 porad telefonicznych. Ambulatoryjnych porad pielęgniarskich prawie 82 tysiące, a wyjazdowych 7,5 tysiąca. – wylicza Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ.

Kiedy się zgłosić?

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej skorzystamy w razie:

- nagłego zachorowania,

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,

- istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

- zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej,

- infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką,

- bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,

- bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,

- biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

W których godzinach są otwarte placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

- od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku),

- przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).

Co nam przysługuje?

- porada lekarska,

- zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki,

- zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne.

Czego nie uzyskasz?

wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,

recepty na stałe leki w związku z chorobą przewlekłą,

zaświadczenia o stanie zdrowia.

PAMIĘTAJ!

- nie musisz rezerwować wizyty,

- nie potrzebujesz skierowania,

- pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak znaleźć najbliższą placówkę?

- skorzystaj z infolinii NFZ - 800 190 590 (czynna 24/7),

- sprawdź listę punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału wojewódzkiego NFZ pod linkiem https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Przykładowe punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

Braniewo: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13

Elbląg: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146

Giżycko: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o., ul. Warszawska 41

Olsztyn: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18

Olsztyn: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A

W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub udać się bezpośrednio na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).