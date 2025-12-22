Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli - gdzie szukać pomocy medycznej?
W czasie zbliżających się świąt i dni wolnych od pracy przychodnie będą nieczynne, jednak pomoc medyczna będzie dostępna. W przypadku nagłych zachorowań lub urazów można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, działającej codziennie od godz. 18:00 do 8:00 oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
W weekendy i święta placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przyjmują przez całą dobę. Nie potrzebujesz skierowania i wcześniejszej rezerwacji. Nie obowiązuje też rejonizacja, przyjmie cię każda placówka nocnej i świątecznej opieki, także poza miejscem zamieszkania.
Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzieli porady:
- w warunkach ambulatoryjnych
- telefonicznie
- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Pielęgniarka udzieli świadczeń medycznych:
- w warunkach ambulatoryjnych
- w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.
- Od początku tego roku w placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarze udzielili ponad 177 tysięcy porad ambulatoryjnych, 3,5 tysiąca porad wyjazdowych i 1333 porad telefonicznych. Ambulatoryjnych porad pielęgniarskich prawie 82 tysiące, a wyjazdowych 7,5 tysiąca. – wylicza Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ.
Kiedy się zgłosić?
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej skorzystamy w razie:
- nagłego zachorowania,
- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia,
- istotnego uszczerbku na zdrowiu, gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
- zaostrzenia dolegliwości choroby przewlekłej,
- infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką,
- bólów brzucha, nieustępujących mimo stosowania leków rozkurczowych,
- bólów głowy, nieustępujących mimo stosowania leków przeciwbólowych,
- biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku.
W których godzinach są otwarte placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?
- od 18:00 do 8:00 następnego dnia (od poniedziałku do piątku),
- przez całą dobę (w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy).
Co nam przysługuje?
- porada lekarska,
- zabiegi pielęgniarskie, np. zastrzyki,
- zwolnienie lekarskie, jeżeli występują wskazania medyczne.
Czego nie uzyskasz?
wizyty kontrolnej, w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
recepty na stałe leki w związku z chorobą przewlekłą,
zaświadczenia o stanie zdrowia.
PAMIĘTAJ!
- nie musisz rezerwować wizyty,
- nie potrzebujesz skierowania,
- pomoc jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Jak znaleźć najbliższą placówkę?
- skorzystaj z infolinii NFZ - 800 190 590 (czynna 24/7),
- sprawdź listę punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału wojewódzkiego NFZ pod linkiem https://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/
Przykładowe punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
Braniewo: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13
Elbląg: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146
Giżycko: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o., ul. Warszawska 41
Olsztyn: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18
Olsztyn: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A
W sytuacjach zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112 lub udać się bezpośrednio na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).