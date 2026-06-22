Brak wody na dwóch ulicach

EPWiK Sp. z o.o. Informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, w dniu 24.06.2026 (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy:

ul. Nowowiejska od nr 4 do nr 10 – wieżowce od 5 piętra,

ul. Władysława IV od nr 1 do nr 7 – wieżowce od 5 piętra,

Przewidywany czas pracy w godzinach 8 – 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

W wyniku prowadzonych prac okresowemu pogorszeniu może ulec jakość dostarczanej wody. W przypadku wystąpienia tego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne EPWiK – tel. 994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o. o. przeprasza.