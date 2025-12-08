Brak wody na Szkolnej

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 10 grudnia (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy w Elblągu:

- ul. Szkolna od nr 1 do nr 6. Przewidywany czas pracy w godz. 8 - 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem). W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994. Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz