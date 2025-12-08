Brak wody na Szkolnej
EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 10 grudnia (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy w Elblągu:
- ul. Szkolna od nr 1 do nr 6.
Przewidywany czas pracy w godz. 8 - 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz