Brak wody na Szkolnej

 Elbląg, Brak wody na Szkolnej

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 10 grudnia (środa) pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy w Elblągu:

- ul. Szkolna od nr 1 do nr 6.

 

Przewidywany czas pracy w godz. 8 - 16 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

 

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.

W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

k-k Pogot.Techn. Robert Danielewicz

