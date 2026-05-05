Braniewo już chce milion

W powiecie braniewskim kwestie bezpieczeństwa długo dzieliły radnych samorządu powiatowego. Siódemka rajców, pod nieformalnym przywództwem byłego starosty, Krzysztofa Kowalskiego, już dwa raz głosowała przeciw zmianom w budżecie. Mogło to skutkować utratą blisko miliona złotych z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Na wniosek Zarządu Powiatu, Rada zebrała się raz jeszcze, by znów zagłosować w tej sprawie. W ławach dla publiczności zasiedli między innymi liczni reprezentanci mediów z Olsztyna i Elbląga.

Ostatecznie radni powiatowi w Braniewie jednogłośnie przegłosowali przyjęcie grantu na inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców całego powiatu. I to jednogłośnie. Dzięki temu powiat braniewski będzie mógł dokonać konkretnych zakupów. To między innymi: dokumentacja budowlana na miejsca doraźnego schronienia, zbiornik na paliwo do agregatów i karetek pogotowia, automatyczna paczkowarka do wody pitnej w sytuacji awarii sieci wodociągowej, dokumentacja techniczna dla przystosowania byłej kotłowni Zarządu Dróg Powiatowych na magazyny dla sprzętu związanego z ochroną ludności, płaskodenna łódź z przeznaczeniem na potrzeby służb ratunkowych, zestaw łączności satelitarnej. namiot pneumatyczny pełniącego rolę stanowiska sanitarno-higienicznego, wagoworkownica elektroniczna, służącą do napełniania worków np. podczas powodzi.

Presja medialna i niezadowolenie mieszkańców

Głosowanie skomentował radny z ekipy popierającej starostę Leszka Dziąga, Artur Mieczaniec reprezentujący w Radzie Powiatu Braniewskiego Konfederację – Nowa Nadzieja:

- Kolejne głosowania w tej sprawie i wcześniejsze dwukrotne odrzucanie grantu na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, przez część radnych, było szeroko komentowane w mediach, nawet ogólnopolskich. Chyba ta presja medialna oraz niezadowolenie mieszkańców doprowadziły ostatecznie do opamiętania. Nawet łódź płaskodenna radnym, odrzucającym do tej pory projekt, przestała przeszkadzać. Jako mieszkaniec powiatu braniewskiego jestem bardzo szczęśliwy z takiego obrotu sprawy. Bo istniało zagrożenie, że jako jedyny powiat w województwie odmówimy przyjmowania pieniędzy na polepszenie infrastruktury bezpieczeństwa - mówił

Dlaczego zmienili zdanie?

Radni z grupy, która do tej pory blokowała przyjęcie tego programu (pisaliśmy o tym na portElu), oszczędnie komentowali przyczyny zmiany swojej decyzji. Katarzyna Maciejewska (Prawo i Sprawiedliwość) nie zgodziła się z opinią, że to nacisk medialny doprowadził do zmiany ich stanowiska. Również reprezentujący tę grupę Łukasz Korneluk (wiceprzewodniczący Rady Powiatu) z zadowoleniem przyjął deklarację starosty, że miejsca schronienia mają być planowane w każdej gminie. Jak pojednawczo podkreślił:

- To był dla nas najważniejszy punkt tego programu. Traktujemy to jako przyczynek do dalszej dobrej współpracy.

Starosta Leszek Dziąg odpowiedział, że Zarząd chciałby takie miejsca schronienia organizować w każdej gminie. Do tego jednak potrzeba dodatkowych porozumień z władzami tych gmin, bo powiat nie ma tam własnych lokali, nadających się do takich inwestycji. To jednak będzie także wymagało dodatkowych środków w budżecie powiatu, gdyż program centralny jak na razie nie daje takiej możliwości finansowania.

Komentujący naszemu dziennikarzowi przebieg sesji, jeden z braniewian, chcący zachować anonimowość, stwierdził: