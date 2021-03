Budynki przy ulicach Komeńskiego i Lotniczej do rozbiórki

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu poszukuje firmy, która zajmie się rozbiórką budynków przy ulicy Komeńskiego oraz ulicy Lotniczej. Firmy swoje oferty mogą składać do 31 marca br. Zdjęcia.

Jeden z budynków, przeznaczonych do rozbiórki, położony jest przy ul. Lotniczej 1/14. - Jest to budynek użytkowy, parterowy z poddaszem użytkowym, w zabudowie wolnostojącej, częściowo podpiwniczony - czytamy w ogłoszeniu ZBK w Elblągu. Drugi z nich (trzy piętra) to budynek wielorodzinny przy ul. Komeńskiego 3. Budynek ten ma około 120 lat. Oba budynki są w złym stanie technicznym. Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu sukcesywnie przeznacza do rozbiórki obiekty, których stan techniczny nie pozwala już w nich mieszkać, a remont jest bezzasadny. Na oferty od firm ZBK w Elblągu czeka do 31 marca, do godz. 09.30. Tego samego dnia, o godz. 10, odbędzie się ich otwarcie.