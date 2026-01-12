UWAGA!

Charytatywny Zlot Morsów w gminie Rychliki

 Elbląg, Charytatywny Zlot Morsów w gminie Rychliki

Wójt gminy Rychliki zaprasza na Charytatywny VII Zlot Morsów Dzierzgoń Team nad J. Korsuń dla Hospicjum Pomorze Dzieciom. Cały dochód podczas zbiórki w dniu zlotu trafi do Hospicjum Pomorze Dzieciom.

Zapraszamy sponsorów, darczyńców i ludzi o wielkich sercach do przyłączenia się i podarowania fantów na kiermasz i licytację. (zbiórka odbywa się w Urzędzie Gminy Rychliki pok. 2A, tel: 55 248 81 55 wew. 208). Do zobaczenia nad jeziorem Korsuń!

 

Wskakujemy do zimnej wody, bo mamy gorące serca!

Plan zlotu na niedzielę, 1 lutego:

10:40 - Otwarcie zlotu przez wójta Gminy Rychliki, licytacje, rozgrzewka

12:00 - Wejście do wody

12:40 - Prezentacja Grup Morsowych, Biesiada

 

Wydarzenie FB

Bezpłatne zapisy (chcemy wiedzieć, ile was będzie)

1 lutego 2026, Plaża Miejska - Jezioro Korsuń, Kiersity – Gmina Rychliki

Urząd Gminy w Rychlikach

