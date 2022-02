"Ciągle wierzymy, że do tej wojny nie dojdzie”

- Dla człowieka, który żyje w XXI wieku, wojna jest czymś nie do pomyślenia. Putin jednak nieraz już udowadniał, że jest człowiekiem nieobliczalnym. Ciągle wierzymy, że do tej wojny jednak nie dojdzie - mówi Andrzej Szmigielski z elbląskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

- Możemy potwierdzić, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik, a więc de facto naruszyły granice Ukrainy . Oczekujemy poważnych, a nie symbolicznych sankcji wobec Rosji, bo tylko takie mogą powstrzymać odbudowę imperium rosyjskiego - powiedział we wtorek (22.02) szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak w rozmowie z polskieradio.pl.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o uznaniu separatystycznych republik ludowych w Donbasie. Putin i przywódcy separatystów w Donbasie podpisali też umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z Rosją. Reuters podał, że Putin wydał rozkaz wojskom rosyjskim wkroczenia na terytorium wschodniej Ukrainy.

Jak podkreśla Andrzej Szmigielski z elbląskiego oddział Związku Ukraińców w Polsce ciągle mają oni nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie. - Trudno w tej sytuacji zachować obojętność, wszyscy o niej myślimy. W cerkwi w Elblągu odprawiane są msze w intencji pokoju. Zamierzamy także zorganizować manifestację poparcia dla Ukrainy w Elblągu - mówi Andrzej Szmigielski.

Przypomnijmy, że władze Elbląga przygotowały 420 miejsc dla uchodźców z Ukrainy w czterech salach gimnastycznych przy szkołach. - Człowiekowi, który żyje w XXI wieku, wydaje się nie do pomyślenia, że ktoś w środku Europy mógłby podnieść rękę na drugi kraj. Putin jest jednak człowiekiem nieobliczalnym, kpi sobie z całego świata, kpi z porządku, który funkcjonuje. Nieraz już udowadniał, że nie boi się, robi co chce, a świat siedzi cicho. Sankcje już funkcjonują od jakiegoś czasu, bo od 8 lat toczy się wojna w Donbasie i zostały one nałożone. Elita rosyjskiej władzy już nauczyła się z nimi żyć. Do końca wierzymy, że tej wojny nie będzie - mówi Andrzej Szmigielski.

W Elblągu pracuje około 3 tys. Ukraińców.