Co elblążanie podpowiadają leśnikom

- Powiększenie rezerwatów przyrody i funkcji społecznej niektórych obszarów leśnych, uwzględnienie w nowym Planie Urządzenia Lasu starolasów oraz ustanowienie na wybranych powierzchniach leśnych obszarów cennych przyrodniczo – to tylko niektóre z uwag mieszkańców nadesłanych do Nadleśnictwa Elbląg w ramach konsultacji społecznych i prac Zespołu Lokalnej Współpracy.

W leśnictwie Dąbrowa oraz w Kątach Rybackich odbyły się spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczące nowego Planu Urządzania Lasu, który ma obowiązywać w Nadleśnictwie Elbląg od 2027 roku. To podstawowy dokument opracowywany dla poszczególnych nadleśnictw, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Tworzony jest raz na 10 lat. Przypomnijmy, że Zespół zawiązał się w marcu br. (nasz materiał o tym w linku), a jego członkowie mogą zgłaszać swoje propozycje do Planu Urządzania Lasu.

- Wnioski nadsyłane w ramach konsultacji społecznych i prac Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczą, miedzy innymi propozycji powiększania rezerwatów przyrody, objęcia wskazanych przez wnioskodawców obszarów leśnych obszarami o zwiększonej funkcji społecznej, uwzględnienia w nowym Planie Urządzenia Lasu starolasów oraz ustanowienia na niektórych powierzchniach leśnych obszarów cennych przyrodniczo. Do Nadleśnictwa ze strony mieszkańców wpłynęły także prośby o współpracę pomiędzy Nadleśnictwem a parkami krajobrazowymi podczas tworzenia PUL i planu ochrony parków, czy o weryfikację przebiegu szlaków konnych na Mierzei Wiślanej oraz wiele innych - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

Spotkanie leśników z Zespołem Lokalnej Współpracy, fot. Anna Dawid

W minioną sobotę (25 października) w Krasnym Lesie leśnicy rozmawiali z mieszkańcami i członkami Zespołu Lokalnej Współpracy o tym, jakimi wytycznymi i zasadami kierują się w swojej codziennej pracy. Poruszano m.in. kwestię wycinek, która od kilku już lat jest szeroko komentowana społecznie.

- Mamy tutaj rębnię, w której wykonaliśmy gniazda, czyli otwarte powierzchnie. Będziemy w nich sadzili dęby. W większości rosły tutaj buki, jednak została zbadana gleba i wiemy, że powinien rosnąć dąb. Chcemy, by las był jak najbardziej zbliżony do naturalnego, więc sadzimy dęby w miejscu, gdzie wcześniej rosły buki. Dostosowujemy skład lasu do wymagań siedliskowych – wyjaśniał Krzysztof Utrysko, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg.

Leśnicy wskazywali, że dążą do tego, by odnowienia lasu były jak najbardziej naturalne.

- Swoimi działaniami, dążymy do tego, żeby zapewnić pokoleniu lasu odpowiednie warunki wzrostu. Jeżeli uznamy, że jest to ta chwila, co też jest zapisane w tym planie urządzenia lasu, w której powinniśmy zainicjować odnowienie naturalne, to przerzedzamy drzewostan. To zazwyczaj się dzieje w latach nasiennych, bo też nie co roku jednakowo drzewa obradzają. Obserwujemy przez cały rok, czy na wiosnę były kwiaty, czy przetrwały, nie zmarzły, czy zawiązały się owoce, czy wykształciły się nasiona. Jeżeli tak, wtedy w tym samym roku albo w następnym prowadzimy cięcia przerzedzające, żeby dopuścić do dna lasu więcej światła i umożliwić tym nasionom skiełkowanie i wyrośnięcie – mówił Krzysztof Utrysko.

Podczas spotkania omówiono z mieszkańcami m.in. zagadnienia wycinek, przecinek, nowych nasadzeń, zasad pozyskiwania nasion i hodowli sadzonek drzew, zmian klimatycznych i ich wpływ na ekosystem, zasad pracy przy Planie Urządzania Lasu i wiele innych.

Przypomnijmy, że Zespół Lokalnej Współpracy przy Nadleśnictwie Elbląg ma formułę otwartą i każdy może do dołączyć do jego prac. Kontakt do koordynatora Zespołu Lokalnej Współpracy Jana Piotrowskiego: 55 230 85 31 wew.: *211