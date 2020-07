Co mają parlamentarzyści

Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów za 2019 rok. Jakie majątki zgromadzili parlamentarzyści z okręgu elbląskiego?

W okręgu elbląskim mamy 9 parlamentarzystów: ośmioro posłów i jednego senatora. Wśród nich jest troje debiutantów w sejmowych ławach: Monika Falej, Zbigniew Ziejewski i Robert Gontarz, który oświadczenia majątkowe publikujemy po raz pierwszy.

Dane na temat majątku senatora Jerzego Wcisły publikujemy z oświadczenia złożonego na początku kadencji (stan na listopad 2019 r.), bo nowszych kancelaria Senatu jeszcze nie opublikowała.

Dane dotyczące poszczególnych parlamentarzystów prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

Zbigniew Babalski (PiS, Ostróda)

oszczędności: 319 190 zł (w tym 46 910 zł fundusz ubezp. na życie) – wspólnie z małżonką; 35 tys. zł – fundusz

inwestycyjny

nieruchomości: dom o pow. 198 m kw. o wartości około 400 tys. zł, 344-metrowa działka pod domem (łączna wartość 30 tys. zł, współwłasność)

dochody: dieta parlamentarna – 30 tys. zł, uposażenie poselskie –111 898 zł tys. zł; emerytura: 99 949 zł.

samochód: peugeot (2018 rok) -

kredyt: nie ma

Monika Falej (Lewica, Olsztyn)

oszczędności: 30 tysięcy zł, 112 322 zł (fundusz inwestycyjny),

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 45 m kw. o wartości 160 tys. zł (zakup 2014); garaż 11 m kw. o wartości 29 tys. zł.

dochody: umowa o pracę – 86 550 zł; dieta parlamentarna – 4 tys. zł, uposażenie poselskie – 15 533 zł

samochód: honda civic (2010), Toyota C-HR (2019)

kredyty: nie ma

Elżbieta Gelert (PO, Elbląg)

oszczędności: 54 630 zł

nieruchomości: 76,5-metrowe mieszkanie o wartości ok. 420 tys. zł

dochody: wynagrodzenie za pracę w szpitalu wojewódzkim – 272 148 zł; dieta poselska: 29 978 zł.

samochód: BMW 520 (2013 r.)

kredyt mieszkaniowy – 46,3 tys. zł, kredyt konsumpcyjny – 16,6 tys. zł

Robert Gontarz (PiS, Rybno)

oszczędności: 42,9 tys. zł

nieruchomości: nie ma

dochody: umowa o pracę: 52,4 tys. żł; dieta radnego wojewódzkiego (20,1 tys. zł, zanim został posłem); uposażenie poselskie: 16,8 tys. zł; dieta poselska: 4 tys. zł

samochód: nie ma

kredyt: nie ma



Leonard Krasulski (PiS, Elbląg)

oszczędności: 30 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa)

nieruchomości: 78-metrowe mieszkanie o wartości 200 tys. zł, działka rekreacyjna o pow. 800 m kw. z domkiem holenderskim o łącznej wartości 100 tys. zł (wspólność majątkowa)

dochody: uposażenie poselskie – 122,3 tys. zł, dieta poselska – 29,8 tys. zł, emerytura 68,9 tys. zł

samochód: nie ma

kredyt: nie ma



Jacek Protas (PO, Lidzbark Warmiński)

oszczędności: 95 tys. zł, 500 euro

nieruchomości: 104-metrowe mieszkanie o wartości ok. 300 tys. złotych (współwłasność małżeńska), 63-metrowe mieszkanie o wartości ok. 200 tys. zł, (współwłasność małżeńska), 50 procent udziałów w 57-metrowym mieszkaniu o wartości ok. 70 tys. zł, działka rekreacyjna o powierzchni 0,2 ha i wartości 250 tys. zł (darowizna od rodziców), 108-metrowa działka budowlana o wartości 60 tys. zł (prawo użytkowania wieczystego), działka rolna o pow. 1,5 ha i wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska)

dochody: uposażenie poselskie – 10,85 tys. zł., dieta poselska – 29,9 tys. zł

samochód: toyota rav 4 – 2016 r. o wartości ok. 100 tys. zł (współwłasność małżeńska), fiat 500 (2015) o wartości ok. 30 tys. zł (współwłasność małżeńska)

kredyt: hipoteczny (pozostało do spłaty 57 tys. zł)



Jerzy Wcisła, senator (PO, Elbląg)

oszczędności: nie ma

nieruchomości: 200-metrowy dom o wartości 200 tys. zł (współwłasność) wraz z 720-metrową działką przy domu (wartość 36 tys. zł, współwłasność), 63-metrowe mieszkanie o wartości 189 tys. zł (współwłasność),

dochody: uposażenie senatorskie – 104,9 tys. zł, dieta parlamentarna – 25,9 tys. zł; dieta wyjazdowa: 39,8 tys. zł; dochód żony na 31.07.2019 – 46,5 tys. zł

samochód: renault scenic (2006 r.)

kredyt: hipoteczny (do spłaty pozostało 18,4 tys. zł).



Jerzy Wilk (PiS, Elbląg)

oszczędności: 15 tys. zł, 6 tys. euro, 500 USD; papiery wartościowe: akcje o wartości ok. 85 tys. zł, polisa na życie – 60 tys. zł

nieruchomości: dom o powierzchni 91,9 m kw. wraz z 708-metrową działką o łącznej wartości ok. 450 tys. zł (współwłasność); 58-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (współwłasność), 20-metrowy domek letniskowy (30 tys. zł, współwłasność) wraz z 740-metrową działką w dzierżawie

dochody: uposażenie poselskie – 96 tys. zł, dieta parlamentarna – 30 tys. zł, dochód z akcji – 2,4 tys. zł

samochód: citroen c3 picasso (2015 r.) o wartości 25 tys. zł

inny majątek: kolekcja antykwaryczno-numizmatyczna o wartości rynkowej 25 tys. zł

kredyt: na budowę domu, pozostało do spłaty 35 tys. zł.

Zbigniew Ziejewski (PSL, Nowe Miasto Lubawskie)

oszczędności: 154 250 zł; 1760 euro, 890 USD

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw o wartości 415 tys. zł; gospodarstwo rolne o powierzchni 15,7 ha o wartości 650 tys. zł (współwłasność małżeńska); garaż o powierzchn 48 m kw i wartości 50 tys. zł.

dochody: wynagrodzenie za zarządzenie przedsiębiorstwem rolniczym – 205,3 tys. zł; za zasiadanie w radzie nadzorczej WMARR Olsztyn - 15,8 tys. zł; dochód z dział. Rolniczej – 22,5 tys. zł; dieta z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej – 4 tys. zł; uposażenie poselskie – 16 tys. zł, dieta poselska – 4 tys. zł.

samochód: Toyota C-HR (2018) o wartości 137 tys. zł

kredyt: nie ma; poręczenie kredytowe wobec osoby prywatnej do wysokości 150 tys. zł.