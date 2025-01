\"Czas jak gdyby się zatrzymał\". Studniówka ZPSM

Trwa studniówkowy szał w Elblągu, wśród imprezujących maturzystów nie mogło zabraknąć tych z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Zobacz zdjęcia z ich zabawy.

Maturzystów z ZPSM jest obecnie jedenaścioro, ale oczywiście na ich studniówce pojawiło się wiele innych osób, grono pedagogiczne, partnerki i partnerzy, koledzy i koleżanki ze szkoły... Zabawa odbyła się w hotelu Focus. Prowadzący zabawę podkreślali, że studniówka to ważny moment podróży przez szkolne lata.

- Wokół nas są ludzie, z którymi spędziliśmy niezliczone godziny na lekcjach, śmialiśmy na przerwach, stresowaliśmy przed sprawdzianami i egzaminami, a czasem wspólnie narzekaliśmy na brak czasu i nadmiar zadań. Te wspólne doświadczenia zbudowały między nami więź, o której trudno będzie zapomnieć – przyznawali maturzyści.

Studniówkę rozpoczął tradycyjny polonez, a otworzył ją uroczyście dyrektor ZPSM, .

- Dzisiaj, jak mówi się w wyścigach samochodowych, jest na torze tak zwany pit stop. Zatrzymujemy się, czas jak gdyby się zatrzymał, gwiazdy, cały wszechświat, a my tworzymy tutaj nasz mikroświat, w którym jest czas trochę na refleksję, ale przede wszystkim na wspólną zabawę, na rozmowę, na co nie zawsze w szkole jest czas, bo zawsze są jakieś obowiązki – przyznał dyrektor. - Dzisiaj jest ten czas, w którym w tym pięknym obiekcie jest nasz azyl. Bawmy się, cieszmy się swoją obecnością – zwrócił się do uczniów, życząc im szampańskiej zabawy. Życzenia maturzystom złożył też w czasie studniówki prezydent Elbląga, Michał Missan.

- Jest super, przed zabawą czuję się świetnie. Szykowałam się dziś tak od 14, a w ogóle to tak z dwa miesiące, sukienkę kupiłam w vintage shopie na necie i dałam krawcowej do przeróbki. Do matury? No coś tam się uczę, najwięcej codziennie gram na gitarze, poza tym robię trochę matmy, a polski i angielski to tam... Po szkole chcę pójść na sinologię chińską, a jak się nie dostanę to na Akademię Muzyczną – mówi Oliwia. Na zabawie towarzyszy jej Diego, jej chłopak, który jest z Włoch i tam również czekają go w tym roku egzaminy.

- Jest dobrze, nikogo tu nie znam, ale mam nadzieję, że poznam nowych ludzi – mówi po angielsku.

- Czuję się dobrze, przygotowywałam się tak z trzy godziny. Miałam iść w innej sukience, ale byłam w niej na innej studniówce, więc stwierdziłam, że nie mogę iść w tej samej, kupiłam sobie inną trzy dni temu. Do zabawy jestem nastawiona pozytywnie, a o maturze nie myślę, nie jest to dla mnie aż tak istotna sprawa. Nie wiem jeszcze, co chcę robić w przyszłości – mówi Martyna. Na maturze zdaje rozszerzoną matematykę, najbardziej obawia się języka polskiego.

- Do zabawy przygotowywałam się 30 minut. Sukienkę szyła mi krawcowa. Przed maturą czuję się bardzo dobrze, myślę, że będzie bardzo łatwo, obawiam się tylko matematyki. Po szkole pewnie pójdę na studia, ale nie wiem jeszcze, na jakie – mówi Małgorzata Przyborowska.

