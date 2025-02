Czas na quiz. Bardzo różny

fot. Zenobiusz (FotoreportEl lutego 2025)

Spacerujecie po Elblągu? Jeżeli tak, to już macie kilka punktów w naszym quizie, bo na pewno rozpoznacie miejsca, o które pytamy. A jeżeli nie, to kilka punktów zdobędziecie przy innych pytaniach o Elbląg. Zapraszamy do zabawy.

Przy rozwiązywaniu quizu przyda się znajomość Elbląga. Kilka pytań dotyczy miejsc w naszym mieście. Z pewnością tamtędy przechodziliście, tylko czy pamiętacie, gdzie to było? A jeżeli nie pamiętacie, to pytamy też o inne sprawy związane z naszym miastem. I tu z kolei "z górki" mają wierni czytelnicy portElu. Zapraszamy do zabawy. Aktualny quiz znajduje się tutaj.

red.