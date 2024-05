Czas na quiz! Historyczny

Zapraszamy na podróż w przeszłość Elbląga. Trochę dalszą i trochę bliższą. Zapytamy o charakterystyczne miejsca związane z naszym miastem. Czy będzie łatwo czy trudno, to już sprawdźcie sami.

Zamech, lokomotywa, panorama Elbląga - to tylko niektóre kwestie poruszone w naszym quizie. Trzeba będzie wykazać wiedzą o elbląskim przemyśle, krajobrazie miasta sprzed lat i nie tylko. Jak co tydzień przygotowaliśmy 12 pytań. Zapraszamy do zabawy.

