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Czas na quiz. O letnich wydarzeniach

 Elbląg, Czas na quiz. O letnich wydarzeniach
Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

Co się będzie działo tego lata jeśli chodzi o imprezy i wydarzenia? O to pytamy w najnowszym quizie. Wszystkie odpowiedzi można było znaleźć na łamach portElu. Kto wie, może rozwiązując quiz, znajdziecie pomysł, jak i gdzie spędzić lato?

12 pytań, 12 odpowiedzi. Tym razem pytamy o przyszłość - konkretnie o już zapowiedziane wydarzenia nadchodzącego lata. Życzymy dobrej zabawy i jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku.

 

Przejdź do rozwiązani quizu.


A moim zdaniem...

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