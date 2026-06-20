Czas na quiz. O letnich wydarzeniach
Co się będzie działo tego lata jeśli chodzi o imprezy i wydarzenia? O to pytamy w najnowszym quizie. Wszystkie odpowiedzi można było znaleźć na łamach portElu. Kto wie, może rozwiązując quiz, znajdziecie pomysł, jak i gdzie spędzić lato?
12 pytań, 12 odpowiedzi. Tym razem pytamy o przyszłość - konkretnie o już zapowiedziane wydarzenia nadchodzącego lata. Życzymy dobrej zabawy i jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku.
red.