Czas na quiz. O letnich wydarzeniach

Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

Co się będzie działo tego lata jeśli chodzi o imprezy i wydarzenia? O to pytamy w najnowszym quizie. Wszystkie odpowiedzi można było znaleźć na łamach portElu. Kto wie, może rozwiązując quiz, znajdziecie pomysł, jak i gdzie spędzić lato?

12 pytań, 12 odpowiedzi. Tym razem pytamy o przyszłość - konkretnie o już zapowiedziane wydarzenia nadchodzącego lata. Życzymy dobrej zabawy i jak zawsze zachęcamy do podzielenia się wynikami w komentarzach i na Facebooku. Przejdź do rozwiązani quizu.

red.