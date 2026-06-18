PTTK zaprasza na spacery

Jeżeli lubisz spacerować, to nie możesz przegapić cotygodniowych elbląskich „Sobót z przewodnikiem PTTK”. W te wakacje elbląscy przewodnicy zaproszą także na rejs z Ostródy do Starych Jabłonek, wycieczkę do Aniołowa i do Różan. W roli głównej – jak zawsze – Elbląg.

Elbląski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego wakacje zacznie... razem z aniołami. 4 lipca w podelbląskim Aniołowie odbędzie się Zlot Miłośników Aniołów. I na ten zlot zaprasza przewodniczka Małgorzata Światkowska. W kolejnych tygodniach będziemy mogli obejrzeć elbląską Kaponierę, przepompownię w Różanach, Bażantarnię i wiele innych ciekawostek związanych z Elblągiem i jego prawie 800 letnią historią. Elbląscy przewodnicy zapraszają też na rejs z Ostródy do Starych Jabłonek (nie ma się co martwić, jak dojechać do perły Mazur Zachodnich, zabiorą autobusem z Elbląga). Cykl „Sobót z przewodnikiem PTTK” zakończy spacer z Jolantą Kałabun śladem „Niezauważalnych obiektów krajoznawczych Elbląga” - 29 sierpnia.

Program „Sobót z przewodnikiem”:

4 lipca – Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie; Małgorzata Światkowska; zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK godz. 13

11 lipca - „20 lat pasji do historii z Denarem”; Grzegorz Nowaczyk, zbiórka przy Kaponierze, zbiórka ul. Królewiecka 167, godz. 10

18 lipca - „Depresyjna hydrotechnika”; Leszek Marcinkowski; zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK, godz. 9

25 lipca - „Nasza Bażantarnia”; Jolanta Bulak, Jolanta Kałabun, zbiórka przy Muszli Koncertowej w Bażantarni, godz. 10

1 sierpnia - „Religie świata... piszę ikony”; Krzysztof Krajnik, zbiórka przy cerkwi grekokatolickiej przy ul. Traugutta, godz. 10

8 sierpnia - „780 lecie nadania praw miejskich”; Leszek Marcinkowski, zbiórka przy Galerii EL, godz. 10

22 sierpnia – Rejs Ostróda – Stare Jabłonki; Leszek Marcinkowski, Adriana Stróżyńska; zapisy odpłatne w biurze PTTK, zbiórka przy siedzibie PTTK godz. 8

29 sierpnia - „Niezauważalne obiekty krajoznawcze Elbląga”; Jolanta Kałabun, zbiórka przy siedzibie PTTK godz. 10.