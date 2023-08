Czas na quiz! Operacja Frombork 1001

W piątek (11 sierpnia) we Fromborku rozpoczęły się trzydniowe obchody złotej rocznicy Operacji Frombork 1001. Tym razem w naszym sobotnim quizie pytamy o historię i zabytki tego miasta oraz o samą Operację Frombork 1001. Życzymy Wam powodzenia oraz dobrej zabawy.

Pytamy m. in. o to ile młodzieży brało udział w akcji, w jakich latach miała ona miejsce. Są również pytania dotyczące historii i zabytków Fromborka. Zapraszamy do rozwiązania quizu, życzymy dobrej zabawy i nie zapomnijcie pochwalić się swoim wynikiem na Facebooku.

