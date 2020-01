Czas na quiz: tym razem literka C

Grudzień 2014 r., fot. Witold Sadowski (arch. PortEl.pl) Reklama

Po literce A i B przyszedł czas na literkę C, która będzie wyraźnie zaznaczała się w naszych pytaniach. O co pytamy? O wszystko: od historii, przez kulturę, sport aż po gospodarkę. Jak dużo wiecie o naszym mieście? Jak dobrze je znacie? Przekonajcie się o tym. Zapraszamy do zabawy.

Jaką nazwę nosiła przed wojną ul. Klasztorna? W którym roku Centrum Sztuki Galeria EL zaczęło działalność? Jak nazywa się mistrzyni szachów? Czym zajmuje się Waldemar Cichoń? Odpowiedzi na te i jeszcze więcej pytań znajdziecie w naszym najnowszym quizie - znajdziecie go TUTAJ. Zapraszamy do zabawy!

red.