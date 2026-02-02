Dachowanie na S7

Dziś (2 lutego) na drodze S7 w kierunku Gdańska na wysokości Adamowa dachowało auto osobowe. Jedna osoba została poszkodowana, ruch odbywał się jednym pasem.

Służby zostały powiadomione o wypadku na trasie S7 w kierunku Gdańska około godz. 6:30. Na miejsce udała się straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Prowadzący auto osobowe 40-letni mężczyzna jechał spod Warszawy w kierunku Gdańska, w pewnym momencie zasnął, auto uderzyło w barierę ochronną i dachowało. Kierowca podróżował sam, został zabrany przez medyków do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia na czas pracy służb odbywał się jednym pasem.