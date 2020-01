Darmowe pożyczki dla nowych klientów firm pożyczkowych - jak je uzyskać?

Pożyczki pozabankowe kilka lat temu przeszły prawdziwą rewolucję. Przeniesienie wielu firm pożyczkowych do Internetu, wprowadzenie ograniczeń w naliczaniu kosztów oraz zwiększenie konkurencji sprawiło, że w części firm pożyczkowych pojawiła się również oferta chwilówek bez żadnych kosztów. Co to oznacza dla klientów? Jak skorzystać z pożyczek tego typu?

Pożyczka za darmo - co to takiego?

W ofercie firm pożyczkowych można znaleźć chwilówki, który są objęte Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania równą 0%. Ranking ofert serwisu DarmoPożyczka.pl z różnych firm wyróżnia oferty tego typu jako najatrakcyjniejsze ze wszystkich, jednak nie każdy klient może z nich skorzystać. Pierwsza pożyczka za darmo to chwilówka kierowana do nowych klientów instytucji pozabankowych. Oznacza to, że jedynie pierwszorazowi pożyczkobiorcy mogą zaciągnąć chwilówkę z oprocentowaniem 0%.

Czym są darmowe pożyczki pozabankowe? Są to zobowiązania, które pod warunkiem spłaty w terminie, są wypłacane klientom bez żadnych kosztów. Jeżeli pożyczy się 1000 złotych, po upływie terminu ustalonego w umowie, oddaje się dokładnie tyle, ile się pożyczyło, czyli 1000 złotych. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać najtańsze na rynku finansowanie pilnych i nieprzewidzianych wydatków.

Oferta również dla stałych klientów

W niektórych firmach pożyczkowych darmowe chwilówki są kierowane nie tylko do nowych klientów. Jest to oferta dostępna wyłącznie dla solidnych, uczciwych pożyczkobiorców. Czasami co piąta za darmo pożyczka jest wypłacana z RRSO 0%, co oznacza, że aktywni klienci uzyskują dodatkowe profity.

Jak uzyskać darmową chwilówkę? Wymagania wobec pożyczkobiorców

Darmową chwilówkę można otrzymać, gdy jest się osobą pełnoletnią. Jeśli chodzi o wiek, dolna granica od 18 do 23 lat została ustanowiona ze względu na obowiązujące w Polsce prawo. Zabronione jest udzielanie pożyczek pozabankowych i w bankach osobom niepełnoletnim. Część pożyczkodawców ufa jednak nieco starszym obywatelom. Wymagania wobec klientów na tym się nie kończą. Pożyczka dla każdego na dowód jest przyznawana, gdy posiada się ważny dokument tożsamości. Nieistotne jest, czy jest to dowód tymczasowy, czy też wydany na okres 10 lat. Weryfikacja tożsamości i wieku wnioskodawcy będzie pozytywna tylko w przypadku, gdy przedstawi się ważny dowód osobisty. Jeżeli się go nie posiada (na przykład z powodu uszkodzenia), zamiast dowodu można przedstawić paszport. Co ważne, paszport jest uznawany, jedynie gdy o chwilówkę bez żadnych kosztów wnioskuje obywatel Polski. Obywatele innych krajów nie mają możliwości skorzystania z bezpłatnych pożyczek 0%, których oferty są dostępne w porównywarce Darmopożyczka.pl.

Wymagania wobec pożyczkobiorców obejmują również obowiązek posiadania własnego rachunku osobistego w banku. Przelew może być wykonany wyłącznie na konto, którego właścicielem jest wnioskodawca. Niemożliwe jest skorzystanie z pożyczki pozabankowej, jeśli konto bankowe należy do innej osoby niż pożyczkobiorca. Takie rozwiązanie jest zabronione, nawet gdy pożyczkobiorca jest osobą upoważnioną do korzystania z rachunku podanego we wniosku o darmową chwilówkę. Dzieje się tak, gdyż szybka weryfikacja tożsamości jest negatywna w przypadku, gdy dane z konta bankowego są inne niż dane klienta z wniosku o pożyczkę.

Co ze zdolnością kredytową?

Zdolność kredytowa to temat, który jest szczególnie ważny dla pożyczkobiorców. W bankach obliczaniem zdolności kredytowej zajmują się pracownicy z działu obsługi klienta lub specjalni analitycy. Jeżeli ocena zdolności kredytowej jest negatywna, niemożliwe jest uzyskanie pożyczki. W firmach pozabankowych to sam klient ocenia, czy stać go na spłatę zaciągniętego zobowiązania w ustalonym terminie. Dzięki temu możliwe jest zaciągnięcie chwilówki, nawet gdy osiąga się niskie i nieregularne dochody lub gdy jest się na utrzymaniu innych osób.

Nieco inaczej wygląda kwestia weryfikacji historii kredytowej klientów w bazach dłużników. Część firm nie sprawdza BIK - ale sprawdza dane z innych baz dłużników. Pozostałe weryfikują bazy zadłużonych dokładnie i odmawiają wypłaty chwilówki osobom, które wcześniej spóźniały się ze spłatą różnego rodzaju zobowiązań. Co ważne, do baz takich jak BIK zgłaszane są opóźnienia w płatnościach, których kwota przekracza 200 złotych. Jeśli osoba wnioskująca o darmową chwilówkę zapominała zapłacić raty o wysokości 100 złotych lub mniej, najprawdopodobniej taka informacja nigdzie nie będzie uwzględniona. Brak takiej informacji zwiększy szansę na uzyskanie pożyczki pozabankowej na atrakcyjnych warunkach.

Najważniejsze - dokładnie czytaj umowę!

Jeśli chcesz skorzystać z darmowej pożyczki pozabankowej, pamiętaj, by dokładnie przeczytać umowę przed jej zawarciem. Przede wszystkim zwróć uwagę na konsekwencję opóźnienia w spłacie zobowiązania. Z reguły wiąże się ona z naliczeniem nie tylko odsetek karnych, ale również odsetek za cały okres obowiązywania umowy. W przypadku opóźnienia w spłacie, darmowa pożyczka jest zatem oprocentowana tak samo jak klasyczna chwilówka lub jest od niej jeszcze droższa. Ponadto przyjrzyj się kosztom okołopożyczkowym innym niż oprocentowanie. Niekiedy nieuczciwi pożyczkodawcy stosują sztuczki, które sprawiają, że pozornie darmowa chwilówka jest droga i nieopłacalna np. z powodu kosztów administracyjnych. Polecamy zapoznać się z poradami w serwisach, takich jak DarmoPożyczka.pl, gdzie znajdziesz informacje nt. aktualnych ofert. Fachowa wiedza na temat umowy pożyczkowej, budowania zdolności kredytowej, sprawdzania siebie w bazach dłużników czy wreszcie Twoich praw jako konsumenta, jest na wyciągnięcie ręki.

