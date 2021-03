Dawno temu w Elblągu... Odbył się koncert w szkole Augusty Wiktorii

Dziś kolejny odcinek naszego cyklu Dawno temu w Elblągu. O czym pisano w elbląskich gazetach w 1928 roku? Między innymi o koncercie w szkole Augusty Wiktorii.

Na rogu ulic Królewiecka (niem. Koenigsbergerstrasse) i Bożego Ciała (niem. Leichnamstrasse) doszło do zderzenia auta pocztowego z tramwajem. Dziś przed południem tramwaj linii 2 jechał w kierunku od strony ulicy pocztowej (niem. Poststrasse) na ulicę Bożego Ciała. Gdy tramwaj wjechał w ulicę Królewiecką, od strony ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstrasse) nadjechało auto pocztowe […]. Wjechało ono w tramwaj i to z taką siłą, że ten wypadł z szyn. Ani wskutek rozbitych szyb ani wskutek zderzenia nie ucierpieli pasażerowie i piesi. Z powodu wzmożonego zazwyczaj ruchu w sobotnie przedpołudnie dość trudno przebiegała regulacja ruchu podczas odholowywania uszkodzonego tramwaju. Duża grupa policjantów miała ręce pełne roboty, szczególnie podczas przepędzania ciekawskich, co wcale nie było łatwe, ponieważ każdy chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu […] (ET, sobota, 28.03.1928 r.).

Wielki koncert w szkole Augusty Wiktorii

We wtorek, 20 marca szkoła Augusty Wiktorii wystąpi przed publicznością z wielkim koncertem, który jest organizowany przez dyrektora szkoły, szkolną orkiestrę i kilka klas śpiewu. Dochód zebrany podczas koncertu zostanie przeznaczony na zakup materiałów szkolnych dla uczennic z ubogich rodzin (ET, niedziela, 10.03.1928 r.).

O mały włos!

Jak łatwo może dojść do wypadku, mogli się wczoraj przekonać piesi spacerujący przy Wewnętrznej Grobli Młyńskiej (niem. Innerer Muehlendamm, dzisiejsza 1 Maja). Od strony placu Fryderyka Wilhelma (dzisiejszy plac Słowiański, niem. Friedrich Wilhelm Platz) jechał pojazd po przepisowej prawej stronie. […] W Wewnętrzną Groblę Młyńską skręcił nagle jadąc od ulicy Szpitalnej inny pojazd. Kierowca drugiego pojazdu okazał się na tyle przytomny, że nacisnął na hamulec, a ten pierwszy skręcił tak, że pojazdy minęły się dosłownie o włos. Sytuacja wyglądała jednak na tyle nerwowo, że starsza pani krzycząc uciekła z miejsca zdarzenia. Na pewno już w duchu widziała oczyma, jak auta zderzają się (ET, niedziela, 10.03.1928 r.).

Miasto zyskało 13 techników elektryków

Szkoła palaczy i maszynistów przy Towarzystwie Rzemiosła przeprowadziła w piątek wieczorem, 9 marca egzamin dla słuchaczy kursu kierunku technik elektryk. W skład komisji egzaminacyjnej weszli panowie: inżynier Boyens, miejski radca budowlany, inżynier John, maszynista Kroll, kupiec Laudien, inżynier Patzig, asesor handlowy Schoenhardt. Ku radości wszystkich egzamin zdali wszyscy egzaminowani z wynikiem dobrym, a było ich 13. To znak, który wzbudził ogólne zainteresowanie tym kursem. Kurs pod przewodnictwem inżyniera zakładowego Schlappkohla rozpoczął się 17 grudnia 1927 roku a zakończył 8 marca 1928 roku (ET, wtorek, 13.03.1928 r.).

"Król królów" w kinie Film-Eck

Wielki film o Chrystusie "Król królów", który od dziś emitowany jest w kinie Film-Eck, na tle wielu filmów o Chrystusie na pewno wyróżnia się rozmachem. Ten film na pewno nie powinien ujść niczyjej uwadze (ET, niedziela, 10.03.1928 r.).

Pożar w firmie samochodowej Welskiego

Dwie godziny trwała walka z ogniem, którą musiała wczoraj wieczorem stoczyć straż pożarna w wielkim magazynie firmy samochodowej Welski przy ulicy Świętego Ducha (niem. Hl. Geiststrasse). Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn w magazynie zapaliły się pakuły [jeden z półproduktów otrzymywany podczas mechanicznego przerobu słomy lnianej lub konopnej. Są to krótkie włókna o długości poniżej 30 cm, wykorzystywane do produkcji przędz zgrzebnych - Wikipedia], skrzynie i różne zapasy, przez co rozprzestrzenił się mocny dym. Straży pożarnej udało się opanować i ugasić ogień za pomocą jednej pompy. Całe szczęście nie doszło do większych szkód (ET, 10.03.1928 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu w latach 20. XX wieku. Są one zdigitalizowane przez Bibliotekę Elbląską, z której zbiorów korzystamy. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety "Elbinger Tageblatt"