Dla kogo frekwencyjne Piekarczyki

To Krynica Morska kolejny raz okazała się gminą, w której Polacy najchętniej poszli do wyborczych urn. Frekwencja wyniosła tam 83,31 proc. Pięć lat temu dostali w nagrodę wóz strażacki, teraz wystąpią w kryminale Remigiusza Mroza. Również w Krynicy Morskiej stanie elbląski Piekarczyk.

88,31 proc. frekwencji w Krynicy Morskiej to najlepszy wynik w Polsce. Miasto otrzyma za to m. in. od władz Elbląga figurkę Piekarczyka.

- Jesteśmy już po rozmowie z panią burmistrz Krynicy Morskiej, Sylwią Szczurek. Jesteśmy na etapie ustalania terminu przekazania figurki, a także lokalizacji, w której zostanie ona zamontowana. W tym momencie rozpoczęły się prace związane ze wstępnym projektem figury – informuje Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Miasta.

W ramach ogólnopolskiej akcji, mającej na celu zwiększenie uczestnictwa w wyborach, Krynica Morska została uhonorowana także 88 kilogramami paprykarza szczecińskiego, ufundowanego przez prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka oraz wiadrem majonezu z Kielc. Nagrodę specjalną Krynica Morska dostanie od autora kryminałów Remigiusza Mroza, który zapowiedział, że gmina, w której frekwencja okaże się najwyższa, stanie się miejscem zbrodni w jednej z jego najnowszych książek.

W Elblągu największa frekwencja wyborcza była w okręgu drugim i wyniosła 72,71 procent. I tam, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Elbląga, również stanie Piekarczyk. Decyzja, w którym dokładnie miejscu, jeszcze w Urzędzie Miejskim nie zapadła.