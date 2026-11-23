Dlaczego w Elblągu z ksiąg wieczystych znikają budynki

- Miasto zmienia numery ewidencyjne budynków, a sąd wykreśla niektóre z nich z ksiąg wieczystych. Tak się stało m.in. w moim przypadku. Wychodzi na to, że ktoś mi go na papierze „zburzył” – napisał do nas jeden z Czytelników. Walczy w sądzie o zmianę decyzji. Takich przypadków w Elblągu może być więcej.

Skąd to zamieszanie z ewidencją budynków? Przyczyną jest ustawa z 2021 roku i wydane do niej rozporządzenie, których zadaniem było ujednolicenie w całym kraju zasad oznaczania budynków i lokali.

Urząd wysyła zawiadomienia do sądu

- Identyfikator budynku jest unikalnym numerem wewnętrznym ujawnionym w bazie ewidencji gruntów i budynków, który jednoznacznie określa położenie i numer danego obiektu w przestrzeni. Jego zmiana nie ma wpływu na wymiar podatków i świadczeń. W efekcie powyższej zmiany prawa, wszystkie budynki i lokale na terenie miasta Elbląga musiały otrzymać nowe unikalne identyfikatory – wyjaśnia Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga. - Prezydent Miasta, działający jako starosta, ma ustawowy obowiązek zawiadomić o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych objętych działem i ksiąg wieczystych (oznaczenie nieruchomości) wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego. Wobec powyższego, Urząd Miejski sukcesywnie przekazuje do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu, zawiadomienia o przenumerowaniu budynków ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków. Dotychczas przekazano zawiadomienia o zmianach identyfikatorów budynków w pięciu z 34 obrębów ewidencyjnych miasta Elbląga – dodaje.

Urzędnicy podkreślają, że zmiana dotyczyła wyłącznie identyfikatorów budynków i nie skutkowała usunięciem budynków z prowadzonej przez ratusz ewidencji. Nie zawierała także wniosków do ksiąg wieczystych o ich usunięcie. Na dowód wysyłają nam link do komunikatu w sprawie zapowiadanych wcześniej zmian.

Sąd niektóre budynki wykreśla

Tymczasem nasz Czytelnik odebrał z sądu decyzję o wykreślenie jego budynku, znajdującego się w Elblągu, z ksiąg wieczystych.

– Słyszałem, że sporo jest podobnych przypadków w mieście. Odwołałem się od tej decyzji do sądu, po znalazłem wiele przypadków, gdy w takiej samej sytuacji do wykreśleń nie doszło – mówi nam Czytelnik.

Zapytaliśmy o tę sprawę w elbląskim sądzie, który potwierdził nam, że do takich wykreśleń dochodzi i że jest to zgodne prawem.

- W związku z zawiadomieniami z ewidencji gruntów i budynków dotyczącymi aktualizacji identyfikatorów ujawnionych budynków, z ksiąg wieczystych były wykreślane budynki, które po pierwsze nie stanowiły odrębnego przedmiotu własności, nie wyodrębniono z nich lokali będących przedmiotem odrębnej własności lub nie były to budynki, w których ustanowiono spółdzielcze własnościowe prawa do lokali i jednocześnie ujawnione były w sposób niepełny, szczątkowy lub w ogóle nie posiadały przypisanego identyfikatora budynku. Nie dotyczyło to budynków, którym przypisano już i ujawniono nieaktualny identyfikator – wyjaśnia w przesłanej nam przez sąd odpowiedzi Łukasz Mikulski, przewodniczący VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu.

Jak dodaje, „praktyka taka wynikała z konieczności porządkowania wpisów i dostosowania jej do obowiązujących przepisów i jednolitej linii orzeczniczej sądów, w tym Sądu Najwyższego. Budynki niestanowiące przedmiotu odrębnej własności nie powinny być ujawniane w księgach wieczystych”.

W tych przypadkach, jak wynika z odpowiedzi sądu, wystarczy że w księdze wieczystej jest ujawniona działka, na której ten niewyodrębniony budynek stoi.

Na razie wstrzymane dalsze wykreślanie

- Pragnę zaznaczyć, że wpisy w tych sprawach podlegają ogólnym zasadom dotyczącym zaskarżania orzeczeń dokonywanych przez referendarzy w księgach wieczystych. Uczestnikom postępowania służy więc skarga na dokonany wpis. Dotychczas tylko jeden z takich wpisów dotyczący wykreślenia budynku został zaskarżony. Sędzia rozpatrujący skargę utrzymał wpis referendarza. W sprawie tej wpłynął wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Jest prawdopodobnie, że uczestnik postępowania złoży apelację od postanowienia sądu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy i wypowiedzenia się przez Sąd Okręgowy, ewentualnie uprawomocnienia się postanowienia sądu rozpatrującego skargę na wpis referendarza i utrzymującego w mocy to orzeczenie, wydział wstrzymał się z dalszym wykreślaniem budynków – podkreśla Łukasz Mikulski.

Sąd nie prowadzi statystyk dotyczących takich przypadków. Jak dodaje Łukasz Mikulski, do sądu tylko z samego Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elblągu od 1 stycznia 2026 r. wpłynęło prawie 2,5 tysiąca zawiadomień o zmianie numerów ewidencyjnych budynków.