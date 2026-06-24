UWAGA!

----

Dni Elbląga - utrudnienia w ruchu

 Elbląg, Dni Elbląga - utrudnienia w ruchu
Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

W związku z organizacją imprezy miejskiej Dni Elbląga w dniach 26-28 czerwca 2026 przewidywane są utrudnienia w ruchu w następującym zakresie:

 

 

Czwartek 25.06

- zamknięcie ul. Giełdowej od godz. 15:00 do godz. 10:00 dnia 29.06

Piątek 26.06

- zamknięcie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ul. Grochowską od godz. 15:00 do godz. 2:00 dnia następnego

Sobota 27.06

- zamknięcie ul. Wybrzeże Gdańskie od godz. 07:00 do godz. 17:00

- zamknięcie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ul. Grochowską od godz. 10:00 do godz. 2:00 dnia następnego

Niedziela 28.06

- zamknięcie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ul. Grochowską od godz. 10:00 do godz. 2:00 dnia następnego

- zamknięcie ul. Wodnej od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Studzienną od godz. 10:00 do godz. 16:00

- zamknięcie ul. Studziennej od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Stary Rynek od godz. 10:00 do godz. 16:00

- zamknięcie ul. Stary Rynek od skrzyżowania z ul. Studzienną do skrzyżowania z ul. Mostową od godz. 10:00 do godz. 16:00

- zamknięcie ul. Mostowej od skrzyżowania z ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Wodną od godz. 10:00 do godz. 16:00

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności.


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 