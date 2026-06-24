Dni Elbląga - utrudnienia w ruchu

W związku z organizacją imprezy miejskiej Dni Elbląga w dniach 26-28 czerwca 2026 przewidywane są utrudnienia w ruchu w następującym zakresie:

Czwartek 25.06

- zamknięcie ul. Giełdowej od godz. 15:00 do godz. 10:00 dnia 29.06

Piątek 26.06

- zamknięcie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ul. Grochowską od godz. 15:00 do godz. 2:00 dnia następnego

Sobota 27.06

- zamknięcie ul. Wybrzeże Gdańskie od godz. 07:00 do godz. 17:00

- zamknięcie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ul. Grochowską od godz. 10:00 do godz. 2:00 dnia następnego

Niedziela 28.06

- zamknięcie ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ul. Grochowską od godz. 10:00 do godz. 2:00 dnia następnego

- zamknięcie ul. Wodnej od skrzyżowania z ul. Mostową do skrzyżowania z ul. Studzienną od godz. 10:00 do godz. 16:00

- zamknięcie ul. Studziennej od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Stary Rynek od godz. 10:00 do godz. 16:00

- zamknięcie ul. Stary Rynek od skrzyżowania z ul. Studzienną do skrzyżowania z ul. Mostową od godz. 10:00 do godz. 16:00

- zamknięcie ul. Mostowej od skrzyżowania z ul. Stary Rynek do skrzyżowania z ul. Wodną od godz. 10:00 do godz. 16:00

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności.