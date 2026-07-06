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Przebudowa torowiska na ul. 1 Maja. Dodatkowe prace

 Elbląg, Przebudowa torowiska na ul. 1 Maja. Dodatkowe prace
Fot. TB

Remont torowiska przy ul. 1 Maja wszedł w kolejny etap. W trakcie prac odkryto poważne uszkodzenia kanalizacji deszczowej, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców oraz trwałości całej inwestycji miasto zdecydowało o wykonaniu dodatkowych robót, które pozwolą uniknąć awarii i kolejnych remontów w przyszłości.

Każda inwestycja prowadzona pod ziemią może ujawnić nieprzewidziane uwarunkowania techniczne. Tak stało się podczas przebudowy torowiska na ul. 1 Maja. Po rozpoczęciu robót torowych, wyłączeniu ruchu tramwajowego oraz wykonaniu prac ziemnych i odkrywek infrastruktury podziemnej stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego o średnicy 800 mm, zlokalizowanego bezpośrednio pod torowiskiem. Inspekcja wykazała liczne uszkodzenia, w tym pęknięcia rur, ich przemieszczenia, ubytki konstrukcyjne, nieszczelności oraz zły stan studni rewizyjnych.

Pozostawienie kanalizacji w obecnym stanie mogłoby doprowadzić do poważnych awarii, negatywnie wpłynąć na trwałość nowo wybudowanego torowiska i jezdni, a przede wszystkim stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i drogowego. Oznaczałoby również konieczność ponownego prowadzenia robót w krótkim czasie po zakończeniu inwestycji. Dlatego podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac o przebudowę kanalizacji deszczowej.

Wykonawca rozpoczął realizację tych prac. Roboty postępują od strony ul. Krótkiej w kierunku ul. Hetmańskiej. Choć konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót wpłynęła na harmonogram inwestycji, przeprowadzenie tych prac właśnie teraz jest najbardziej racjonalnym i odpowiedzialnym rozwiązaniem. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nie tylko nowoczesne torowisko, ale również bezpieczną i trwałą infrastrukturę podziemną, która będzie służyć przez wiele kolejnych lat. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w pierwszym kwartale 2027 roku.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • A jaki spokój na mieście, jak tramwaje nie jeżdżą teraz tak intensywnie. Chcecie oszczędności, to przemyślcie utrzymywanie tylu linii i zawiłej infrastruktury tramwajowej w Elblągu.
  • Miasta nie stać na tramwaje, zobaczcie w jakim one są stanie, jak i torowiska, ta wymiana z kupnem tramwaji, to kropla w morzu i tak dalej będzie słabo, bardzo słabo, za te miliony jaka można stworzyć sieć, nowych autobusów z przystankami, pętlami, nowymi liniami, tylko trzeba człowieka z wizja... Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
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    Strach wejść do tych tramw.(2026-07-06)
  • tylko trzeba człowieka z wizja. - I pierw myśleć, konsultować i dyskutować pół roku, a potem dopiero realizować. Nie widzę Elbląga bez tramwaju, bo przy tych wąskich i sprzed 50 lat ulicach autobusy by stały w korkach. Ale na pewno przy okazji tych remontów trzeba było zlikwidować tramwaje z 1 Maja i Królewieckiej / od Pocztowej do Teatralnej / Ale to przerasta elbląskich urzędniczych wizjonerów.
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