Przebudowa torowiska na ul. 1 Maja. Dodatkowe prace

Remont torowiska przy ul. 1 Maja wszedł w kolejny etap. W trakcie prac odkryto poważne uszkodzenia kanalizacji deszczowej, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców oraz trwałości całej inwestycji miasto zdecydowało o wykonaniu dodatkowych robót, które pozwolą uniknąć awarii i kolejnych remontów w przyszłości.

Każda inwestycja prowadzona pod ziemią może ujawnić nieprzewidziane uwarunkowania techniczne. Tak stało się podczas przebudowy torowiska na ul. 1 Maja. Po rozpoczęciu robót torowych, wyłączeniu ruchu tramwajowego oraz wykonaniu prac ziemnych i odkrywek infrastruktury podziemnej stwierdzono bardzo zły stan techniczny kanału deszczowego o średnicy 800 mm, zlokalizowanego bezpośrednio pod torowiskiem. Inspekcja wykazała liczne uszkodzenia, w tym pęknięcia rur, ich przemieszczenia, ubytki konstrukcyjne, nieszczelności oraz zły stan studni rewizyjnych.

Pozostawienie kanalizacji w obecnym stanie mogłoby doprowadzić do poważnych awarii, negatywnie wpłynąć na trwałość nowo wybudowanego torowiska i jezdni, a przede wszystkim stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i drogowego. Oznaczałoby również konieczność ponownego prowadzenia robót w krótkim czasie po zakończeniu inwestycji. Dlatego podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac o przebudowę kanalizacji deszczowej.

Wykonawca rozpoczął realizację tych prac. Roboty postępują od strony ul. Krótkiej w kierunku ul. Hetmańskiej. Choć konieczność wykonania dodatkowego zakresu robót wpłynęła na harmonogram inwestycji, przeprowadzenie tych prac właśnie teraz jest najbardziej racjonalnym i odpowiedzialnym rozwiązaniem. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nie tylko nowoczesne torowisko, ale również bezpieczną i trwałą infrastrukturę podziemną, która będzie służyć przez wiele kolejnych lat. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w pierwszym kwartale 2027 roku.