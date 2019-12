Dofinansowanie unijne na wzmocnienie kapitału społecznego

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” z siedzibą we Fromborku zaprasza zainteresowane podmioty z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (powiat braniewski oraz gminy: Milejewo, Młynary i Tolkmicko), do składania w terminie od 31.12.2019r. do 28.01.2020r., wniosków o powierzenie grantów w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Szansę na pozyskanie środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich mają zadania dotyczące: 1. Działań edukacyjnych zwiększających kompetencje zawodowe mieszkańców obszaru LGD (nabór 1/2020/G); 2. Działań edukacyjnych lub doradczych dla osób chcących podejmować lub rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD (nabór 2/2020/G); 3. Podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców obszaru LGD (nabór 3/2020/G); 4. Działań ułatwiających mieszkańcom dostęp do usług lokalnych (nabór 4/2020/G). Pełna treść ogłoszeń o naborach o powierzenie grantów oraz dokumentacja konkursowa zamieszczona została na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” pod adresem www.lgdwysoczyzna.pl Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonych naborów można uzyskać bezpośrednio w Biurze Zarządu LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” we Fromborku przy ul. Pocztowej 9, pod nr tel. 55 231 12 52, 502 307 086 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro.lgdpartnerstwo@o2 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał opracowany przez LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” , współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętych PROW 2014-2020. ----- artykuł sponsorowany ------

.

Polub ten artykuł Polub portEl.pl Follow @portElpl