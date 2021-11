Dowódca odchodzi, dowódca przychodzi...

Zmiana na stanowisku dowódcy 43. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Braniewie była okazją do uroczystego apelu na placu jednostki. Od 17 listopada nowym dowódcą jest 49-letni ppłk Bogumił Krupiński.

Ppłk Bogumił Krupiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Służbę wojskową rozpoczynał w I Brygadzie Artylerii w Węgorzewie. Następnie służył między innymi w jednostkach w Morągu i Olsztynie. Od 2017 roku w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, gdzie dotychczas pełnił funkcję szefa Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej.

- Chcę skupić się przede wszystkim na dalszej współpracy z lokalnymi władzami. Niezbędne wydają się wspólne szkolenia dotyczące zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Szczególnie takich jak obecna pandemia Covid 19. Chcę również ściślejszej współpracy z administracją wojskową, aby usprawnić i przyspieszyć procedury przyjmowania kandydatów w szeregi brygady. W przyszłym roku pragnę, by moje pododdziały weszły w ścisłą współpracę szkoleniową z łotewską i fińską Obroną Terytorialną, by na zasadzie wymiany doświadczeń móc wzbogacić szkolenie mojego batalionu - mówił ppłk Bogumił Krupiński.

W rozmowie z naszym dziennikarzem pułkownik Krupiński dodał, że w swoim przemówieniu przywołał przykład Finlandii, bo kraj ten ma bardzo bogate doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu wojsk obrony terytorialnej. Przekonali się o tym już osiemdziesiąt lat temu Rosjanie, gdy wojska sowieckie zaatakowały ten kraj. A Łotwa, o której też była mowa w przemówieniu, to kraj, gdzie służą obecnie żołnierze kontyngentu tworzonego przez jednostkę kawalerii pancernej z Braniewa.

Nowy dowódca przemawia do żołnierzy WOT (fot. 43. Batalion Lekkiej Piechoty w Braniewie)

Nowy dowódca braniewskiej jednostki WOT jest doktorem nauk humanistycznych i nauczycielem akademickim kilku uczelni. Jest także absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, a jego pasją są biegi. Na swoim koncie ma m.in. tytuły mistrza Polski w biegu na 5 km oraz wicemistrza Polski na 10 000 m w kategorii powyżej 35 lat.

Dotychczasowy dowódca braniewskiego batalionu, ppłk Grzegorz Wnuk, w styczniu przyszłego roku przechodzi na emeryturę.

— Gdy przed rokiem przejmowałem dowództwo 43. batalionu, w kraju szalała epidemia — przypomina ppłk Wnuk. — Skupiliśmy się więc na wsparciu działań związanych z ochroną zdrowia i życia: służby w szpitalach, domach opieki społecznej, wsparcie seniorów i kombatantów. W szczycie pandemii każdego dnia w tych działaniach brało udział nawet ponad 250 żołnierzy 43 batalionu lekkiej piechoty.

Ppłk Grzegorz Wnuk jest absolwentem Szkoły Oficerów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Wcześniej służył m.in. w pułku przeciwlotniczym w Elblągu, Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, a także w pułku przeciwlotniczym w Szczecinie.

Do dowódców zwrócił się ich przełożony, płk Mirosław Bryś, Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

- To bardzo ważny dzień dla braniewskiego batalionu — mówi płk Mirosław Bryś. — W historii batalionu następuje kolejny rozdział. To symboliczne przekazanie proporca batalionu, podpisanie protokołu, ma swój wymiar emocjonalny i wojskowy. Dowodzenie batalionem to nie tylko przywilej, to nie tylko zaszczyt, ale również ogromna odpowiedzialność. To na barkach dowódcy spoczywa odpowiedzialność za dowodzenie. To nie tylko wydawanie rozkazów i komend. Ale to odpowiedzialność za podległych żołnierzy, za zapewnienie im bezpieczeństwa w czasie realizacji zadań.

Uroczystość, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele braniewskich samorządów, zakończona została wyróżnieniami dla kilkudziesięciu żołnierzy braniewskiego WOT oraz defiladą wojskową.