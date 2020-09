Drapieżny i jadowity samotnik (Opowieści z lasu, odc. 235)

Jest drapieżnikiem, którego spotkamy pod koniec lata i jesienią. Poluje na owady, a niektóre z nich... polują na niego, o czym informuje portal ekologia.pl.

Na krzyżaka ogrodowego, o którym mowa wyżej, „polują owady z rodziny nastecznikowatych (Pompilidae). Paraliżują one swoją ofiarę, następnie przenoszą ją do norki” – czytamy na stronie. Ich larwa żeruje potem na biednym krzyżaku.

Warto zaznaczyć, że krzyżak ogrodowy jest samotnikiem. Żyje wśród roślin, na których może budować swoje sieci, w tym celu wykorzystuje też płoty, barierki i elementy konstrukcyjne domów, może więc stać się naszym cichym sąsiadem. Według ekologia.pl, samica krzyżaka ogrodowego może złożyć do 100 jasnożółtych jaj: młode pająki wykluwają się z nich w maju. Po rozrodzie dorosłe pająki giną. Krzyżak ogrodowy żyje do dwóch lat, należy jednak zaznaczyć, że samce żyją krócej i są wyraźnie mniejsze – do ich wzajemnych relacji jeszcze wrócimy. Ten gatunek dorasta do 18 mm długości ciała, jest to więc jeden z największych pająków, jakie spotkamy w kraju.

Powiedzmy jeszcze kilka słów o wyglądzie naszego dzisiejszego bohatera: jego ciało składa się głowotułowia i odwłoka. Ma osiem oczu. Ów pajęczak z rodziny krzyżakowatych występuje w różnych kolorach: od żółtawej do czarnej, głowotułów jest zaś brązowawy lub szarawy. Tym, co w jego przypadku rzuca się w oczy, jest jednak przede wszystkim charakterystyczny, biały krzyż na odwłoku. Pająk ma też krótkie, masywne i kolczaste nogi.

Krzyżaka ogrodowego spotkamy przede wszystkim w północnej części Europy, „zamieszkuje” również niektóre stany w USA. Oczywiście spotkamy go także na naszym lokalnym podwórku.

- Krzyżak, choć nazywany ogrodowym, lubi też zamieszkiwać lasy i często spotykają go na swojej drodze leśnicy - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Na szczęście nie jest zagrożeniem dla człowieka, o ile oczywiście ktoś nie jest uczulony - dodaje.

Wróćmy jeszcze na chwilę do rozrodu krzyżaka ogrodowego. Jak pisze Kacper Kowalczyk na ekologia.pl, dla samca kopulacja może się skończyć tragicznie: jeśli po fakcie nie ucieknie on jak najszybciej, zostanie... zjedzony przez samicę. Niektórym szczęśliwie udaje się ta sztuka, inni kończą schadzkę z partnerką nieszczególnie romantycznym posiłkiem.