Drogowe bolączki Fromborskiej

- Stan drogi systematycznie ulega pogorszeniu przez brak właściwego bieżącego jej utrzymania dotyczącego naprawy nawierzchni asfaltowej, ścięcia wysokich poboczy powodujących zastoiska wody na nawierzchni, zakrzaczeń drogi w sąsiedztwie Zajazdu oraz wycinki suchych drzew – pisze o sytuacji na Fromborskiej nasza Czytelniczka. Co na to urzędnicy?

- Wszystkie wyżej wymienione zadania należą do ustawowych obowiązków zarządcy drogi – stwierdza mieszkanka Elbląga. - Jako codzienni użytkownicy drogi zauważamy jej systematyczną degradację wynikającą z braku zainteresowania zarządcy. Jednym z powodów pogorszenia się stanu ulicy Fromborskiej był transport piasku na budowę hali magazynowej w roku 2022 roku. Z niepokojem oglądaliśmy setki ciężarówek poruszających się po ulicy Fromborskiej do żwirowni w Jeleniej Dolinie – podkreśla kobieta. - Czy miasto w jakiś sposób zabezpieczyło swoje interesy poprzez wykonanie inwentaryzacji drogi przed transportem tysięcy ton materiałów, czy było jakiekolwiek zezwolenie na taki transport ulicą Fromborską? Nie wspomnę o katastrofalnym stanie drogi prowadzącej do Jeleniej Doliny, która w efekcie tego transportu jest na dziś w stanie tragicznym – pisze mieszkanka.

Zdaniem naszej Czytelniczki droga w miarę upływu czasu będzie w jeszcze gorszym stanie przez brak wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów ciężarowych oraz zaniedbań w bieżącym utrzymaniu drogi.

- Przykładem braku działań utrzymaniowych obrazującym sposób traktowania wszystkich użytkowników ul. Fromborskiej jest dziura w nawierzchni na wysokości Bielan, która została zgłoszona przez kilka osób ponad miesiąc temu i na dzień dzisiejszy nie została właściwie naprawiona (Czytelniczka pisała do nas pod koniec maja – red.). - Zarządca drogi wykonał tylko prowizoryczne oznakowanie ubytku w nawierzchni, które przyczynia się do niebezpiecznych zachowań kierowców w momencie jej omijania. Kilkunastokrotne telefony do Zarząd dróg UM Elbląg nie przynoszą efektu, jestem zbywana, a zagrożenie dalej istnieje. Czy musi dojść do tragedii? To miejsce jest nieoświetlone, prowizorycznie oznakowane, jest tam wjazd pod górkę i podwójna linia ciągła – wymienia kobieta. Jej zdaniem niebezpieczeństwo stwarza również pionowa ściana krzaków w sąsiedztwie Zajazdu.

- Na tym odcinku dochodzi do częstych wtargnięć dzikich zwierząt, co w przypadku braku widoczności nie daje kierowcy szans na właściwą reakcję – twierdzi mieszkanka Elbląga.

W sprawach poruszonych przez Czytelniczkę skierowaliśmy pytania do Urzędu Miejskiego w Elblągu, m. in. o działania podjęte w sprawie stanu nawierzchni ul. Fromborskiej w ostatnich latach, a także o ewentualne nadchodzące prace. Odpowiedzi przekazała nam Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

- Departament Zarząd Dróg informuje, że roboty remontowe na drogach wylotowych prowadzone są sukcesywnie, zakończony został remont ul. Królewieckiej (na odcinku od schroniska do końca lasu), ul. Mazurskiej (od ul. Kwiatkowskiego do granicy administracyjnej miasta), a od poniedziałku, tj. 10 czerwca 2024r. zostały rozpoczęte roboty na ul. Fromborskiej. Roboty te wykonywane są przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że ul. Fromborska jest droga powiatową, ogólnodostępną i zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 645), mogą poruszać się po niej pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t. W przypadku poruszania się po niej pojazdów nieprzekraczających wyżej wskazanego warunku, nie jest wymagane uzyskanie dodatkowych zezwoleń. Wyjątkiem są oczywiście przejazdy pojazdów nienormatywnych, które regulowane są przez osobne przepisy. W świetle obowiązującego prawa nie możemy ograniczyć możliwości korzystania samochodów ciężarowych z dróg publicznych. Mając jednak na uwadze ich ochronę nawiązujemy współpracę z firmami, których działalność może przyczynić się do degradacji nawierzchni. Porozumienia obejmują partycypację w kosztach utrzymaniowych wykorzystywanych odcinków dróg. Takie porozumienia realizujemy również z właścicielem żwirowni, który partycypuje w kosztach naprawy użytkowanych dróg publicznych.

Co do utrzymania zieleni informujemy, że obecnie prowadzone są przeglądy dróg wylotowych, w tym ul. Fromborskiej, celem wytypowania drzew kwalifikujących się do ewentualnego usunięcia, a mogących potencjalnie stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie zgromadzonych materiałów zarządca drogi wystąpi do właściwego organu ochrony przyrody o wydanie zezwolenia na usunięcie wskazanych drzew, a po uzyskaniu stosownych zezwoleń zleci ich wycinkę do realizacji dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.