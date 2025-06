Tu będzie rondo

Rozpoczęła się przebudowa ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, która łączy ul. Saperów z Kościuszki. Wykonawca ma czas do końca roku na przeprowadzenie wszystkich prac. Ulica będzie poszerzona, zyska nową nawierzchnię, powstanie też rondo. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że inwestycja ma kosztować 2,9 mln złotych i pomóc w udrożnieniu ruchu drogowego w tym rejonie miasta.

Prace obejmą przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na rondo, rozbudowę ulicy 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Saperów, poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, by umożliwić ruch dwukierunkowy, przebudowę i budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną".

Na czas prac ulica jest zamknięta, obowiązują objazdy.