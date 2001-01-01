Dron spadł w powiecie elbląskim. Wojewoda apeluje (aktualizacja)

Szczątki drona spadły w województwie warmińsko-mazurskim, konkretnie w Oleśnie w gminie Gronowo Elbląskie.
Na miejscu jest wojsko, ABW i SKW. Według naszych informacji, nic się nikomu nie stało.
Szczątki zostały znalezione na polu przez rolnika, mniej więcej 400 m od torów kolejowych. Z każdej strony dojazdowej stoją patrole policji informujące, że to strefa zamknięta, w której nie można przebywać.
Wszelkie informacje w tej sprawie będą na naszych łamach publikowane bez możliwości komentowania, by nie dawać pola do dezinformacji.
O godz. 13:15 na naszego redakcyjnego maila wpłynął kolejny komunikat wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczący aktualnej sytuacji:
- W związku z zaistniałą w Polsce sytuacją oraz doniesieniami o odnalezieniu szczątków obiektów latających w różnych regionach służby w województwie warmińsko-mazurskim utrzymują stan najwyższej gotowości.
Na terenie miejscowości Oleśno, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, potwierdzono dziś obecność szczątków obiektu nieznanego pochodzenia. Odpowiednie służby prowadzą obecnie badania i szczegółowe czynności na miejscu.
Działania podejmowane są w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Wszystkie decyzje są skoordynowane w ramach systemu bezpieczeństwa państwa i ukierunkowane na zapewnienie spokoju mieszkańcom Polski i regionu.
Apeluję do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów służb państwowych. W przypadku natrafienia na podejrzane szczątki należy niezwłocznie powiadomić Policję lub numer alarmowy 112 i nie podejmować prób ich dotykania.
Szczegóły i wnioski dotyczące obecnej sytuacji zostaną podsumowane podczas dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - czytamy w komunikacie wojewody.