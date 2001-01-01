Dron spadł w powiecie elbląskim. Wojewoda apeluje (aktualizacja)

Szczątki drona spadły w województwie warmińsko-mazurskim, konkretnie w Oleśnie w gminie Gronowo Elbląskie.

Na miejscu jest wojsko, ABW i SKW. Według naszych informacji, nic się nikomu nie stało.

Szczątki zostały znalezione na polu przez rolnika, mniej więcej 400 m od torów kolejowych. Z każdej strony dojazdowej stoją patrole policji informujące, że to strefa zamknięta, w której nie można przebywać.

Wszelkie informacje w tej sprawie będą na naszych łamach publikowane bez możliwości komentowania, by nie dawać pola do dezinformacji.

O godz. 13:15 na naszego redakcyjnego maila wpłynął kolejny komunikat wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczący aktualnej sytuacji: