Dyrektor Sanepidu przeszedł na emeryturę, jest już jego następczyni

Marek Jarosz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu, przeszedł na emeryturę. Jego następczynią jest Anna Kozłowska, która w Sanepidzie w Elblągu pracuje od 2000 r.

Jak podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Witold Wróblewski, który spotkał się dziś z Markiem Jaroszem, dotychczasowy dyrektor Sanepidu przechodzi na emeryturę "po 38 latach pracy w służbach sanitarnych, w tym ponad 21 latach w elbląskim sanepidzie, z czego 14 jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny".

Dyrektorem powiatowej stacji w Elblągu została mianowana Anna Kozłowska (ur. 1972). W 1998 roku zaczynała pracę w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pasłęku, w 2000 r. zaczęła pracę w Elblągu. Pracowała w dziale zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

- To dział odpowiedzialny m. in. za uzgadnianie dokumentacji projektowej, odbiory budowlane w trybie art. 56 prawa budowlanego, więc często współpracowałam z nadzorem budowlanym. W dziale odpowiadaliśmy też za uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy... – wymienia Anna Kozłowska. - Później doszło do tego jeszcze konsultowanie inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska - dodaje nowa dyrektor.

Swoje obowiązki nowa dyrektor elbląskiego Sanepidu objęła 1 sierpnia.