Dyrektor wyróżniony przez premiera za zasługi dla służby cywilnej

Mariusz Mączka, dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Elblągu, został odznaczony przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową za Zasługi dla Służby Cywilnej.

Uroczystość odbyła się 17 lutego 2026 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie z okazji Dnia Służby Cywilnej.

- Jest to wydarzenie wyjątkowe – Pan Dyrektor jest jednym z nielicznych laureatów tego odznaczenia w kraju i pierwszym w historii elbląskiej delegatury. To prestiżowe wyróżnienie stanowi zwieńczenie blisko 30-letniej pracy zawodowej w Inspekcji Handlowej, podczas której Pan Dyrektor przeszedł rzetelnie każdy szczebel kariery urzędniczej - informuje DIH w Elblągu.

Mariusz Mączka posiada dyplomy siedmiu studiów podyplomowych, w tym tytuł MBA. Jego dotychczasowa postawa była już wcześniej doceniana przez Prezydenta RP, który przyznał mu Brązowy oraz Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

Mariusz Mączka jest rodowitym elblążaninem. Zob. jego biogram w naszym dziale Who is who.