Dyżury pełnomocnika ds. seniorów w nowej lokalizacji

Fot. UM Elbląg

Rozpoczęły się dyżury pani Teresy Urban, Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów, w nowej lokalizacji – Miejscu Spotkań Aktywnych przy ul. Czerwonego Krzyża 1. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 10:00–12:00.

To przestrzeń, w której elbląscy seniorzy mogą skonsultować nurtujące ich sprawy, uzyskać poradę, podzielić się swoimi pomysłami lub po prostu porozmawiać i znaleźć wsparcie. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do odwiedzin!

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta