UWAGA!

Dyżury pełnomocnika ds. seniorów w nowej lokalizacji

 Elbląg, Dyżury pełnomocnika ds. seniorów w nowej lokalizacji
Fot. UM Elbląg

Rozpoczęły się dyżury pani Teresy Urban, Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów, w nowej lokalizacji – Miejscu Spotkań Aktywnych przy ul. Czerwonego Krzyża 1. Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 10:00–12:00.

To przestrzeń, w której elbląscy seniorzy mogą skonsultować nurtujące ich sprawy, uzyskać poradę, podzielić się swoimi pomysłami lub po prostu porozmawiać i znaleźć wsparcie. Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do odwiedzin!


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama