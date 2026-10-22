Znamy wyniki głosowania w XV edycji Budżetu Obywatelskiego
W tegorocznym głosowaniu wzięło udział 10752 osób. Mieszkańcy mogli oddać swój głos na jeden z 29 projektów ogólnomiejskich oraz na 3 zadania inwestycyjne i 2 małe projekty zlokalizowane w poszczególnych okręgach wyborczych. Łączna liczba wszystkich inicjatyw poddanych pod głosowanie to 98 projektów. Na realizację zwycięskich zadań przeznaczona jest rekordowa kwota 5 650 000 zł.
Realizacja tego ogromnego wyzwania jakim jest Budżet Obywatelski nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania mieszkańców! Pragniemy szczególnie podziękować inicjatorom zgłoszonych projektów, a także osobom głosującym i wspierającym ideę Budżetu Obywatelskiego.
Szczególnie zacięta rywalizacja toczyła się w głosowaniu na inicjatywę ogólnomiejską. Zwycięski projekt - Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu - wygrał dwoma głosami. Pomimo wyczerpania przeznaczonej puli 1,5 mln zł – z uwagi na oszczędności w innych okręgach oraz tak małą różnicę głosów, decyzją prezydenta zrealizowany zostanie również projekt kastracji kotów wolnożyjących, który uzyskał drugie miejsce.
Zestawienie zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2026/2027:
Zadania ogólnomiejskie
1. Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu – 1 500 000 zł
Ilość głosów: 974
2.Kastracja kotów wolnożyjących – 150 000 zł
Ilość głosów: 972
Łączna kwota: 1 650 000 zł
Okręg 1
Zadania inwestycyjne
- Miasteczko rowerowe „Akademia bezpiecznego rowerzysty” – 600 000 zł
Ilość głosów: 680
- Centralny punkt spotkań w Parku Modrzewie – 65 000 zł
Ilość głosów: 287
Małe projekty
- Koncerty organowe w Kościele św. Wojciecha – 20 000 zł
Ilość głosów: 768
- Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł
Ilość głosów: 672
- Zielony żywopłot oddzielający park od ulicy Mazurskiej – 20 000 zł
Ilość głosów: 472
Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 665 000 zł
Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł
Razem: 725 000 zł
Okręg 2
Zadania inwestycyjne
- Remont alejek spacerowych w Parku Kajki – 770 000 zł
Ilość głosów: 727
Małe projekty
- Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł
Ilość głosów: 663
- Koncerty w Muszli Koncertowej w Bażantarni - 20 000 zł
Ilość głosów: 405
- Analogowe granie II – 5 spotkań w SP11 – gry planszowe i turnieje – 20 000 zł
Ilość głosów: 342
Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł
Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł
Razem: 830 000 zł
Okręg 3
Zadania inwestycyjne
- Remont nawierzchni chodników oraz poprawa odwodnienia ulicy Żeglarskiej
w Elblągu – 770 000 zł
Ilość głosów: 738
Małe projekty
- Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł
Ilość głosów: 884
- Koncerty elbląskie – przegląd lokalnej sceny. Wszystkie gatunki dozwolone – 20 000 zł
Ilość głosów: 658
- Festyn rodzinny w Bażantarni – 20 000 zł
Ilość głosów: 475
Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł
Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł
Razem: 830 000 zł
Okręg 4
Zadania inwestycyjne
- Wesołe Planty – Rewitalizacja placu zabaw w Parku Planty – 600 000 zł
Ilość głosów: 607
Małe projekty
- Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł
Ilość głosów: 697
- Łączy nas Elbląg – festyn sportowo - integracyjny – 20 000 zł
Ilość głosów: 390
- Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja – 20 000 zł
Ilość głosów: 364
Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 600 000 zł
Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł
Razem: 660 000 zł
Okręg 5
Zadania inwestycyjne
- Odnowa nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Komeńskiego do ul. Żeromskiego – 770 000 zł
Ilość głosów: 970
Małe projekty
- Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł
Ilość głosów: 763
- To będzie wspaniały park – 20 000 zł
Ilość głosów: 682
- Festyn rodzinny pod hasłem „Najlepsza drużyna to rodzina” – 20 000 zł
Ilość głosów: 446
Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł
Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł
Razem: 830 000 zł
Szczegółowe wyniki głosowania dostępne na stronie budżetu obywatelskiego oraz na stronie - Znamy wyniki głosowania w XV edycji Budżetu Obywatelskiego - Miasto Elbląg