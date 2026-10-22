Znamy wyniki głosowania w XV edycji Budżetu Obywatelskiego

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział 10752 osób. Mieszkańcy mogli oddać swój głos na jeden z 29 projektów ogólnomiejskich oraz na 3 zadania inwestycyjne i 2 małe projekty zlokalizowane w poszczególnych okręgach wyborczych. Łączna liczba wszystkich inicjatyw poddanych pod głosowanie to 98 projektów. Na realizację zwycięskich zadań przeznaczona jest rekordowa kwota 5 650 000 zł.

Realizacja tego ogromnego wyzwania jakim jest Budżet Obywatelski nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania mieszkańców! Pragniemy szczególnie podziękować inicjatorom zgłoszonych projektów, a także osobom głosującym i wspierającym ideę Budżetu Obywatelskiego.

Szczególnie zacięta rywalizacja toczyła się w głosowaniu na inicjatywę ogólnomiejską. Zwycięski projekt - Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu - wygrał dwoma głosami. Pomimo wyczerpania przeznaczonej puli 1,5 mln zł – z uwagi na oszczędności w innych okręgach oraz tak małą różnicę głosów, decyzją prezydenta zrealizowany zostanie również projekt kastracji kotów wolnożyjących, który uzyskał drugie miejsce.

Zestawienie zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2026/2027:

Zadania ogólnomiejskie

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu – 1 500 000 zł

Ilość głosów: 974

2.Kastracja kotów wolnożyjących – 150 000 zł

Ilość głosów: 972

Łączna kwota: 1 650 000 zł

Okręg 1

Zadania inwestycyjne

Miasteczko rowerowe „Akademia bezpiecznego rowerzysty” – 600 000 zł

Ilość głosów: 680

Centralny punkt spotkań w Parku Modrzewie – 65 000 zł

Ilość głosów: 287

Małe projekty

Koncerty organowe w Kościele św. Wojciecha – 20 000 zł

Ilość głosów: 768

Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 672

Zielony żywopłot oddzielający park od ulicy Mazurskiej – 20 000 zł

Ilość głosów: 472

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 665 000 zł

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

Razem: 725 000 zł

Okręg 2

Zadania inwestycyjne

Remont alejek spacerowych w Parku Kajki – 770 000 zł

Ilość głosów: 727

Małe projekty

Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 663

Koncerty w Muszli Koncertowej w Bażantarni - 20 000 zł

Ilość głosów: 405

Analogowe granie II – 5 spotkań w SP11 – gry planszowe i turnieje – 20 000 zł

Ilość głosów: 342

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

Razem: 830 000 zł

Okręg 3

Zadania inwestycyjne

Remont nawierzchni chodników oraz poprawa odwodnienia ulicy Żeglarskiej

w Elblągu – 770 000 zł

Ilość głosów: 738

Małe projekty

Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 884

Koncerty elbląskie – przegląd lokalnej sceny. Wszystkie gatunki dozwolone – 20 000 zł

Ilość głosów: 658

Festyn rodzinny w Bażantarni – 20 000 zł

Ilość głosów: 475

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

Razem: 830 000 zł

Okręg 4

Zadania inwestycyjne

Wesołe Planty – Rewitalizacja placu zabaw w Parku Planty – 600 000 zł

Ilość głosów: 607

Małe projekty

Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 697

Łączy nas Elbląg – festyn sportowo - integracyjny – 20 000 zł

Ilość głosów: 390

Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja – 20 000 zł

Ilość głosów: 364

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 600 000 zł

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

Razem: 660 000 zł

Okręg 5

Zadania inwestycyjne

Odnowa nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Komeńskiego do ul. Żeromskiego – 770 000 zł

Ilość głosów: 970

Małe projekty

Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 763

To będzie wspaniały park – 20 000 zł

Ilość głosów: 682

Festyn rodzinny pod hasłem „Najlepsza drużyna to rodzina” – 20 000 zł

Ilość głosów: 446

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

Razem: 830 000 zł

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne na stronie budżetu obywatelskiego oraz na stronie - Znamy wyniki głosowania w XV edycji Budżetu Obywatelskiego - Miasto Elbląg