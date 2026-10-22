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Znamy wyniki głosowania w XV edycji Budżetu Obywatelskiego

 Elbląg, Pierwsze miejsce w inicjatywach ogólnomiejskich zajął projekt dotyczący Zespołu Szkół Mechanicznych, wygrał o zaledwie dwa głosy
Pierwsze miejsce w inicjatywach ogólnomiejskich zajął projekt dotyczący Zespołu Szkół Mechanicznych, wygrał o zaledwie dwa głosy

W tegorocznym głosowaniu wzięło udział 10752 osób. Mieszkańcy mogli oddać swój głos na jeden z 29 projektów ogólnomiejskich oraz na 3 zadania inwestycyjne i 2 małe projekty zlokalizowane w poszczególnych okręgach wyborczych. Łączna liczba wszystkich inicjatyw poddanych pod głosowanie to 98 projektów. Na realizację zwycięskich zadań przeznaczona jest rekordowa kwota 5 650 000 zł.

Realizacja tego ogromnego wyzwania jakim jest Budżet Obywatelski nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania mieszkańców! Pragniemy szczególnie podziękować inicjatorom zgłoszonych projektów, a także osobom głosującym i wspierającym ideę Budżetu Obywatelskiego.

Szczególnie zacięta rywalizacja toczyła się w głosowaniu na inicjatywę ogólnomiejską. Zwycięski projekt - Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu - wygrał dwoma głosami. Pomimo wyczerpania przeznaczonej puli 1,5 mln zł – z uwagi na oszczędności w innych okręgach oraz tak małą różnicę głosów, decyzją prezydenta zrealizowany zostanie również projekt kastracji kotów wolnożyjących, który uzyskał drugie miejsce.

 

Zestawienie zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego 2026/2027:

Zadania ogólnomiejskie

1. Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu – 1 500 000 zł

Ilość głosów: 974

2.Kastracja kotów wolnożyjących – 150 000 zł

Ilość głosów: 972

 

Łączna kwota: 1 650 000 zł

 

Okręg 1

Zadania inwestycyjne

  1. Miasteczko rowerowe „Akademia bezpiecznego rowerzysty” – 600 000 zł

Ilość głosów: 680

  1. Centralny punkt spotkań w Parku Modrzewie – 65 000 zł

Ilość głosów: 287

 

Małe projekty

  1. Koncerty organowe w Kościele św. Wojciecha – 20 000 zł

Ilość głosów: 768

  1. Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 672

  1. Zielony żywopłot oddzielający park od ulicy Mazurskiej – 20 000 zł

Ilość głosów: 472

 

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 665 000 zł

 

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

 

Razem: 725 000 zł

 

 

Okręg 2

Zadania inwestycyjne

  1. Remont alejek spacerowych w Parku Kajki – 770 000 zł

Ilość głosów: 727

 

Małe projekty

  1. Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 663

  1. Koncerty w Muszli Koncertowej w Bażantarni - 20 000 zł

Ilość głosów: 405

  1. Analogowe granie II – 5 spotkań w SP11 – gry planszowe i turnieje – 20 000 zł

Ilość głosów: 342

 

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł

 

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

 

Razem: 830 000 zł

 

 

Okręg 3

Zadania inwestycyjne

  1. Remont nawierzchni chodników oraz poprawa odwodnienia ulicy Żeglarskiej
           w Elblągu – 770 000 zł

Ilość głosów: 738

 

Małe projekty

  1. Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 884

  1. Koncerty elbląskie – przegląd lokalnej sceny. Wszystkie gatunki dozwolone – 20 000 zł

Ilość głosów: 658

  1. Festyn rodzinny w Bażantarni – 20 000 zł

Ilość głosów: 475

 

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł

 

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

 

Razem: 830 000 zł

 

 

Okręg 4

Zadania inwestycyjne

  1. Wesołe Planty – Rewitalizacja placu zabaw w Parku Planty – 600 000 zł

Ilość głosów: 607

 

Małe projekty

  1. Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 697

  1. Łączy nas Elbląg – festyn sportowo - integracyjny – 20 000 zł

Ilość głosów: 390

  1. Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja – 20 000 zł

Ilość głosów: 364

 

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 600 000 zł

 

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

 

Razem: 660 000 zł

 

 

Okręg 5

Zadania inwestycyjne

  1. Odnowa nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu Al. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Komeńskiego do ul. Żeromskiego – 770 000 zł

Ilość głosów: 970

 

 

Małe projekty

  1. Nadajemy barwy naszemu miastu – murale rewitalizują osiedla – 20 000 zł

Ilość głosów: 763

  1. To będzie wspaniały park – 20 000 zł

Ilość głosów: 682

  1. Festyn rodzinny pod hasłem „Najlepsza drużyna to rodzina” – 20 000 zł

Ilość głosów: 446

 

Łączna kwota zadań inwestycyjnych: 770 000 zł

 

Łączna kwota małych projektów: 60 000 zł

 

Razem: 830 000 zł

 

Szczegółowe wyniki głosowania dostępne na stronie budżetu obywatelskiego oraz na stronie - Znamy wyniki głosowania w XV edycji Budżetu Obywatelskiego - Miasto Elbląg


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Jak to możliwe, że małe projekty się powtarzają w poszczególnych okręgach. Czy to głosowały te same osoby za tym samym projektem w kolejnych okręgach? Czy to nie jest znów jakiś wybieg, czy kolejna luka prawna? Murale występują we wszystkich okręgach, koncerty organowe i muzyczne też. Czy komisja sprawdziła czy to są te same osoby i głosują na te same małe projekty z różnych okręgów. Nie wierzę, że te małe projekty zebrały w każdym okręgu po 600-700 za każdym razem innych głosów. Co tu się dzieje? Czy to znowu nie jest jakaś forma "spółdzieli'? Nagle wszyscy stali się fanami murali i koncertów?
  • Na kastrację kotów tyle kasy serio?
  • Powiem szczerze, że to wygląda słabo, że głównym zwycięzcą i beneficjentem jest szkoła - instytucja podległa prezydentowi miasta. Prezydent daje mieszkańcom do rozdysponowania 5,65 mln zł i okazuje się, że ci mieszkańcy decydują, by za 1,5 mln uszczęśliwić jakąś szkołę. To tak jak swego czasu te toalety na stadionie Olimpii. Po latach widać, że nikomu na nic się nie przydały i nic nie poprawiły, bo Olimpia spadła o ligę niżej.
  • Skoro Elbląg stać niech wytkłada pieniądz
  • Jakby to były inne głosy to takie koncerty organowe wygrywałyby w cuglach wszystkie edycje jako projekt ogólnomiejski. Bo 5 okręgów x 600 głosów w każdym dawałoby 3 tys. głosów. Tymczasem tu muszą być te same osoby które poparły te same małe projekty w innych okręgach 2..3-krotnie. Czy Pan Artur Pytliński jako społeczny konsultant BO mógłby się temu przyjrzeć czy tak można się bawić?
  • Jak zwykle podejrzenia i oskarżenia ! Do tych co już ryją jak dzik jedno zdanie Mądrość cię goniła ale ty zawsze byłeś szybszy :⁠-⁠)
  • Poważnie??? Murale ważniejsze niż schody przy Sadowej???? No, ludzie, opamiętajcie się. To samo z tymi koncertami organiwymi i szkołą, która jest pod opieką prezydenta. Cyrk na kółkach. Ostatni raz brałem udział w czymś takim.
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    34
    4
    Orbsoe du(2026-10-22)
  • Prawda cie zaboli?
  • Jeśli szkoła zapewnia dostępność zwycięskiego kompleksu sportowego nie tylko dla uczniów, ale też dla ogółu mieszkańców (a taki był warunek wniosku), to nie widzę problemu ze zwycięstwem takiego projektu
  • O raju - kibicowskie murale w każdym okręgu, łącznie za 100.000 PLN? Niedługo będzie tego więcej niż Żabek i Biedronek na każdym rogu, a jak wiadomo, co za dużo to niezdrowo...
  • Nie znam prawdy bo kalafiorem mi to wisi co w Elblągu uchwalą
  • Zrób to za darmo !
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