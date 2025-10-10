Dzień Krajobrazu na Wysoczyźnie Elbląskiej

Z okazji Dnia Krajobrazu, obchodzonego w październiku na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 18 października 2025 r. na wyjątkowy spacer krajobrazowy po okolicach Tolkmicka pod hasłem: „Przyroda + Miasto?? Czy da się to pogodzić?”. Ponadto w programie plener artystyczny (obowiązują zapisy) oraz ognisko. Zapraszamy!

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu odbywają się pod ogólnopolskim hasłem „Symbioza – Przyroda i Miasto w jednym krajobrazie”, które zachęca do refleksji nad współistnieniem natury i zurbanizowanej przestrzeni. Z tej okazji zapraszamy na spacer krajobrazowy poprowadzi prof. Jarosław Czochański z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

Start: godz. 10:00, wiata w Tolkmicku | Lokalizacja na mapie (możliwość zaparkowania samochodu)

Trasa będzie przebiegała od wiaty do wieży widokowej, następnie zejście w stronę potoku Stradanki, przez strzelnicę do lasu na czerwony szlak drogą przez rezerwat przyrody „Dolina Stradanki” (Uwaga! Przejście po kamieniach przez potok), Wały Tolkmita, przejście do centrum Tolkmicka i powrót do wiaty. W trakcie spaceru będziemy mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji p. profesora. Pytania i dyskusja mile widziane

Czas trwania: ok. 3 godziny

Stopień trudności: dla zaawansowanych piechurów

Po spacerze, około godz. 14:00, zapraszamy na ognisko przy wiacie (prowiant we własnym zakresie) oraz na plener artystyczny – malarski i fotograficzny. Na miejscu dostępne będą sztalugi plenerowe, suche pastele i ołówki. Sprzęt fotograficzny należy zabrać własny.

Najciekawsze prace powstałe podczas pleneru zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Regionalnym w Tolkmicku.

Zapisy na plener: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl