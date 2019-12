Dziś sędziowie - jutro ty, czyli protest na ulicach Elbląga

W środę, 18 grudnia w całej Polsce pod sądami odbędą się ogólnopolskie protesty poparcia dla sędziów. Elbląski KOD i grupa Porozmawiajmy o Demokracji zapraszają elblążan 18 grudnia o godz. 17:30 przed budynkiem Sądu Rejonowego w Elblągu (Płk. Stanisława Dąbka 21), skąd nastąpi przemarsz na plac Konstytucji 1 pod budynek Sądu Okręgowego.

W każdym demokratycznym ustroju sądy wolne od polityki i od nacisków panującej władzy to najważniejsze gwarancje naszego prawa, prawa każdego człowieka do sprawiedliwych i bezstronnych wyroków. Prawo i Sprawiedliwość składa ustawę represyjną wobec sędziów. Zapisy w tym projekcie prowadzą do niepokoju o stan demokracji w naszym kraju a sama ustawa to prosta droga do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, o czym mówią znane prawne autorytety - piszą organizatorzy protestu.

Polska Agencja Prasowa podała w poniedziałek następującą informację: prokurator krajowy nakazał prokuratorom reakcję na przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Prokuratorzy mają również składać wnioski o wyłączenie sędziów podważających status innych sędziów. Wzywamy wszystkich obywateli zaniepokojonych stanem niezawisłości sędziów i niezależnych sądów do wyjścia w tym dniu na ulice - dodają.