  EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum. Zarejestruj się i weź udział w bezpłatnej konferencji

Już 12 grudnia w Mrągowie odbędzie się bezpłatna konferencja dotycząca zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wydarzenie pod patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horny-Cieślak oraz lokalnych władz samorządowych, w którym udział weźmie wielu ekspertów, dedykowane jest dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom, samorządowcom, pracownikom oświaty i wszystkim, dla których bliski i ważny jest dobrostan psychiczny i społeczny uczniów. Merytoryczna wiedza, wspólna dyskusja oraz możliwość nawiązania współpracy to tylko niektóre korzyści z uczestnictwa w tym wydarzeniu. Skorzystaj i zapisz się już dzisiaj.

Na konferencję EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum zapraszają firma VULCAN, doświadczony lider w branży EdTech oraz wójt gminy Mrągowo Piotr Piercewicz. Tematyka pierwszej edycji będzie koncentrować się na zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży.

W programie wydarzenia znajdują się między innymi inspirujące wystąpienia znanych ekspertów: psycholog Marii Rotkiel, psychotraumatolog Justyny Żukowskiej-Gołębiewskiej z Fundacji UNAVEZA oraz psychoterapeutki Anny Resler-Moskwy. Konferencję zakończy wspólna debata o współpracy na rzecz dobrostanu ucznia, którą poprowadzi Maciej Wojdyna.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, połączy ono ekspertów, samorządy i szkoły wokół wspólnego celu: troski o dobrostan psychiczny i społeczny młodych ludzi. Jak niezwykle ważne jest to zagadnienie oraz jak przydatna może być ekspercka wiedza o nim, pokazują statystyki. W badaniu "Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" Fundacji UNAWEZA (współorganizatora konferencji) udział wzięło 184 tysiące uczniów w wieku 10-19 lat ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. 65,9 proc. z nich chciałoby mieć więcej szacunku do samego siebie, 58,4 proc. uczniów czasami czuje się bezużyteczna, 46 proc. to osoby o skrajnie niskiej samoocenie, 31,6 proc. uczniów nie lubi siebie, a 26,4 proc. uważa siebie za osoby mniej wartościowe od innych. Co szóste dziecko się okalecza (16 proc.), a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania - kompulsywnie się objada lub głodzi. Prawie 40 proc. ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci.

- Intencją konferencji jest rozpoczęcie wspólnej dyskusji i zacieśnienie współpracy między szkołami, samorządami i instytucjami wspierającymi edukację. Wydarzenie promuje troskę o zdrowie psychiczne uczniów, poszerza wiedzę w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych oraz inspiruje do tworzenia działań profilaktycznych i relacyjnych w szkołach – zapowiadają jego organizatorzy.

Co możesz zyskać uczestnicząc w konferencji?

konkretne wskazówki jak tworzyć system profilaktyki i wsparcia psychicznego w szkole i gminie,

wiedzę o rozpoznawaniu i reagowaniu na kryzysy emocjonalne,

inspiracje do wdrażania programów relacyjnych i antyprzemocowych,

kontakt z ekspertami, psychologami i liderami edukacji,

możliwość nawiązania partnerstw między szkołami a samorządami,

pakiet materiałów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program

10:00 – 11:00 Otwarcie konferencji Jan Oszust, wiceprezes Zarządu VULCAN sp. z o.o., Piotr Piercewicz, wójt gminy Mrągowo, Goście Konferencji

11:00 – 12:00 Maria Rotkiel: Aktualne trendy we współczesnej psychologii i psychoterapii we wsparciu i leczeniu dzieci i młodzieży

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:15 Fundacja UNAWEZA, Justyna Żukowska-Gołębiewska: Przeciwdziałanie przemocy, hejtowi, mowie nienawiści w szkołach. Czy mamy na to wpływ i jak możemy skutecznie działać?

13:15 – 14:00 Anna Resler-Moskwa: Problem z uczniami, czy uczniowie z problemami? Zrozumienie i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:00 Debata z udziałem reprezentantów środowisk edukacyjnych – prowadzenie: Maciej Wojdyna

16:00 Zakończenie konferencji

EduKompas VULCAN. Kierunek: uczeń w centrum

termin: 12 grudnia 2025, godz. 10

miejsce: Hotel Mrągowo Resort & SPA

adres: ul. Giżycka 6, Mrągowo

Prosimy o zapisy do 5 grudnia 2025 roku. Kontakt do organizatora: 71 757 29 29, konferencje@vulcan.edu.pl

Organizatorzy: Firma VULCAN, Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz.

Firma VULCAN to niekwestionowany lider polskiego rynku edtech, który od prawie czterech dekad wspiera szkoły i samorządy w budowaniu nowoczesnej, przyjaznej edukacji. Łączy technologię z troską o ludzi i realne potrzeby użytkowników.

Wójt Gminy Mrągowo Piotr Piercewicz

Od lat angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój edukacji oraz dobrostan dzieci i młodzieży. W swojej pracy samorządowej szczególną uwagę poświęca budowaniu lokalnej wspólnoty opartej na zrozumieniu, współpracy i trosce o młode pokolenie.

Patronat honorowy: Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Partnerzy: Burmistrz Miasta Mrągowo, Fundacja Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA, Nowa Era, Ochotnicze Hufce Pracy.