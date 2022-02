Elbląg ma nowe przedszkole na Zatorzu

Nowe sale gimnastyczne, kuchnia z jadalnią, pomieszczenia biurowe i oczywiście oddziały przedszkolne. Wszystko wybudowane zgodnie z technologią ekologiczną, opartą na prefabrykowanym, modułowym szkielecie drewnianym. W czwartek (3.02) uroczyście oddano do użytku nowe przedszkole na ul. Mielczarskiego. Zobacz zdjęcia.

Inwestycja kosztowała około 11,5 mln zł.

- Dawny budynek przedszkola nie spełniał już żadnych standardów, rozebrano go i w jego miejsce wybudowano nowy, który jest ekologiczny, ma pełną infrastrukturę, są również parkingi. Była to bardzo duża inwestycja, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie zewnętrzne - mówi Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

5,9 mln zł władze Elbląga pozyskały z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1,6 mln zł z programu Maluch. Przedszkole przy ul. Mielczarskiego jest przeznaczone dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i żłobka. Przedszkolaki wprowadzą się do niego w poniedziałek (7.02), tydzień później dzieci ze żłobka. - Od podpisania umowy minęło 13 miesięcy i mamy obiekt, który obiecaliśmy. Jest funkcjonalny i zdrowy, jest wyjątkowy. Budynek (2 tys. m2) ma specjalny mikroklimat. Jest nowoczesna świetlica oraz świetnie wyposażona kuchnia z jadalnią - mówi Tomasz Balcerowski, prezes firmy Ekoinbud, która wybudowała przedszkole na ul. Mielczarskiego.

Przedszkole, jak podkreśla wykonawca, wybudowano zgodnie z technologią ekologiczną, opartą na prefabrykowanym, modułowym szkielecie drewnianym. Ciekawostką jest to, że ściany budynku „oddychają”, mają specjalną membranę, która wpuszcza albo wypuszcza powietrze, dzięki temu w przedszkolu będzie ekologiczny mikroklimat. - Obiekt charakteryzuje się niskimi kosztami eksploatacji. Koszt ogrzewania w porównaniu z identycznym obiektem zrealizowanym w technologii tradycyjnej będzie o 40 proc. niższy. W wyniku zastosowania naturalnych i ekologicznych materiałów budynek będzie emitował do 75 proc. mniej dwutlenku węgla, co przyczyni się do redukcji smogu i emisji dwutlenku węgla. Obiekt spełnia wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym i ochrony przeciw pożarowej - informuje Joanna Urbaniak, rzeczniczka prasowa prezydenta Elbląga.

Wyposażenie przedszkola kosztowało ponad 486 tys. zł, a przebudowa parkingu przy ul. Mielczarskiego ponad 300 tys. zł.