Elbląg ma stawiać na pierwszą pomoc

Wiedza, szybka reakcja i łatwy dostęp do defibrylatora mogą uratować ludzkie życie. Dlatego Elbląg rozpoczyna szeroką akcję edukacyjną poświęconą pierwszej pomocy i korzystaniu z AED. Pod hasłem „W Elblągu odwaga zaczyna się od reakcji” miasto chce przede wszystkim dać mieszkańcom praktyczne umiejętności i pewność, że w sytuacji zagrożenia potrafią pomóc. Inauguracja akcji odbędzie się podczas XX Elbląskiego Święta Chleba.

Pierwsza pomoc będzie jednym z ważnych elementów tegorocznego wydarzenia. W piątek, sobotę i niedzielę na terenie Elbląskiego Święta Chleba działać będą specjalne namioty, w których strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu będą prowadzić praktyczną naukę pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów AED. To okazja, aby bezpłatnie, pod okiem specjalistów, przećwiczyć resuscytację, nauczyć się właściwego reagowania i zobaczyć, jak w praktyce działa AED. Miasto chce w ten sposób przełamywać jedną z największych barier w udzielaniu pomocy – obawę, że możemy zrobić coś źle. Im więcej osób wie, jak reagować, tym większa szansa, że w krytycznej sytuacji obok znajdzie się ktoś gotowy do działania.

Inauguracja podczas Święta Chleba będzie początkiem długofalowych działań. Planowane są kolejne otwarte szkolenia dla mieszkańców oraz szkolenia dla pracowników placówek oświatowych. Dzięki temu praktyczna wiedza z zakresu pierwszej pomocy będzie docierała do kolejnych grup, a coraz więcej Elblążan będzie mogło czuć się pewniej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Akcji towarzyszy również spot promujący udzielanie pierwszej pomocy i korzystanie z AED, który będzie emitowany w telewizji regionalnej, kinach oraz mediach społecznościowych. Jego zadaniem jest pokazanie, że nie trzeba być ratownikiem medycznym, aby zrobić pierwszy, niezwykle ważny krok i rozpocząć pomoc.

AED coraz bliżej mieszkańców

Edukacja idzie w parze ze zwiększaniem dostępności sprzętu ratującego życie. Elbląg konsekwentnie rozwija miejską sieć defibrylatorów AED, a ich lokalizacje mieszkańcy mogą szybko sprawdzić w aplikacji „wElblągu”.

W zakładce „Defibrylatory AED” dostępna jest interaktywna mapa urządzeń znajdujących się na terenie miasta. Przy poszczególnych punktach zamieszczono opisy i zdjęcia, które pomagają szybko zlokalizować sprzęt. W przestrzeni miejskiej sukcesywnie pojawiają się również oznaczenia wskazujące drogę do najbliższego defibrylatora. Dzięki temu w sytuacji, w której liczy się każda minuta, mieszkaniec może szybko sprawdzić, gdzie szukać pomocy.

Rozwój sieci AED to temat od lat związany również z działalnością prezydenta Elbląga Michała Missana – program rozmieszczania urządzeń w przestrzeni miasta powstał ok. 10 lat temu z jego inicjatywy jako radnego. Dziś działania te przybierają szerszą formę, łącząc nowe urządzenia, ich odpowiednie oznakowanie, łatwy dostęp do informacji oraz praktyczną edukację mieszkańców.

AED zostało zaprojektowane tak, aby mogła z niego skorzystać również osoba bez wykształcenia medycznego. Urządzenie analizuje rytm serca i za pomocą komunikatów głosowych prowadzi użytkownika przez kolejne czynności. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia należy przede wszystkim zadzwonić pod numer alarmowy 112, rozpocząć resuscytację i jak najszybciej skorzystać z dostępnego defibrylatora.

Miasto chce, aby mieszkańcy nie tylko wiedzieli, gdzie znajduje się AED, ale przede wszystkim mieli wiedzę i odwagę, by po nie sięgnąć. Każde szkolenie, każde kolejne urządzenie i każda osoba potrafiąca udzielić pierwszej pomocy zwiększają bezpieczeństwo całej lokalnej społeczności.

XX Elbląskie Święto Chleba będzie początkiem tej wspólnej lekcji reagowania. Bo w sytuacji zagrożenia życia najważniejsze jest, aby nie pozostać obojętnym.