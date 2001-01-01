UWAGA!

Elbląg na dużym ekranie. O II LO

Dlaczego pierwsza po wojnie szkoła średnia w Elblągu otrzymała numer drugi? Jak II Liceum walczyło o własny i tylko dla siebie budynek szkolny? Jakie były losy niepokornych uczniów i niepokornych nauczycieli? Jaką tajemnicę skrywało popiersie patrona szkoły? – na te i wiele innych pytań padną odpowiedzi podczas najbliższego spotkania z cyklu „Elbląg na dużym ekranie”. Seans w całości poświęcony będzie obchodzącemu jubileusz 80-lecia II Liceum Ogólnokształcącemu im. Kazimierza Jagiellończyka.

Na seans pt. „Pierwsi w sporcie, pierwsi w nauce” zapraszamy w środę, 1 października o godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny.

 

Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Polskie Towarzystwo Historyczne.

Patronem medialnym jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

 

Przypominamy, że właśnie w październiku II LO świętuje jubileusz swojego 80-lecia. Szczegóły znajdziecie na stronie szkoły.

