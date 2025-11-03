Elbląg na dużym ekranie. Zaduszki filmowe

Już w środę, 5 listopada, w kinie Światowid kolejny seans „Elbląga na dużym ekranie”. Przypomniane zostaną sylwetki nieżyjących już elblążan, którzy za życia cieszyli nas swoim talentem, sukcesami sportowymi, byli podziwiani lub też poprzez swoją pracę i dokonania wpływali na jakość życia i rozwój naszego miasta.

W archiwach telewizyjnych znajdują się setki audycji, wywiadów i rozmów z nimi i o nich, które właśnie w takiej chwili, w pierwszych dniach listopada, mają szczególną wartość. Fragmenty wielu z nich zobaczą widzowie środowego seansu,

Gościem specjalnym seansu będzie p. Grażyna Wosińska, dziennikarka i pisarka, od lat zabiegająca o zachowanie pamięci o szczególnie zasłużonych dla narodu i ojczyzny elblążanach.

Na seans pt. „Zaduszki filmowe” zapraszamy w środę, 5 listopada o godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny.

Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Telewizja „Truso.TV”, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu.

Patronem medialnym „Elbląga na dużym ekranie: jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl