Elbląg na dużym ekranie. Zaduszki filmowe

 Elbląg na dużym ekranie. Zaduszki filmowe

Już w środę, 5 listopada, w kinie Światowid kolejny seans „Elbląga na dużym ekranie”. Przypomniane zostaną sylwetki nieżyjących już elblążan, którzy za życia cieszyli nas swoim talentem, sukcesami sportowymi, byli podziwiani lub też poprzez swoją pracę i dokonania wpływali na jakość życia i rozwój naszego miasta.

W archiwach telewizyjnych znajdują się setki audycji, wywiadów i rozmów z nimi i o nich, które właśnie w takiej chwili, w pierwszych dniach listopada, mają szczególną wartość. Fragmenty wielu z nich zobaczą widzowie środowego seansu,

Gościem specjalnym seansu będzie p. Grażyna Wosińska, dziennikarka i pisarka, od lat zabiegająca o zachowanie pamięci o szczególnie zasłużonych dla narodu i ojczyzny elblążanach.

Na seans pt. „Zaduszki filmowe” zapraszamy w środę, 5 listopada o godz. 18 do kina Światowid. Wstęp wolny.

Organizatorami cyklu „Elbląg na dużym ekranie” jest Centrum Spotkań Europejskich Światowid i Telewizja „Truso.TV”, partnerami Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu i Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Elblągu.

 

Patronem medialnym „Elbląga na dużym ekranie: jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Juliusz Marek, organizator

  • Fajna inicjatywa i z przyjemnością bym był, gdybym mógł. Niestety organizator nie przewiduje, że ktoś może o 18:00 być jeszcze w pracy…. Może warto by było pomyśleć o seansie w dniu wolnym od pracy (dla większości osób-pomijam tych którzy pracują w służbach!) Może jakiś seans bis??
    Mieszkan(2025-11-03)
