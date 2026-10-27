Elbląg pod baczniejszym okiem kamer

Podczas dzisiejszych (27 października) obrad komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych Rady Miejskiej w Elblągu omawiano m. in. inwestycje dotyczące miejskiego monitoringu. Podsumowano wydatki na ten cel w tym roku, pojawił się też temat stworzenia rozbudowanego centrum monitoringu w mieście.

Zacznijmy od liczb. W tym roku zaplanowano 11 inwestycji związanych z miejskim monitoringiem, sześć z nich zakończono, pozostałe zostaną sfinalizowane do końca 2026 r. To łącznie 88 kamer różnego rodzaju (13 obrotowych, 13 stałopozycyjnych, 34 rozpoznające numery rejestracyjne pojazdów oraz 7 zestawów wieloobiektywowych, każdy z czterema kamerami).

Pięć zrealizowanych inwestycji dotyczy skrzyżowania Trasy Unii Europejskiej i ul. Nowodworskiej, ronda Zamech, skrzyżowania al. Odrodzenia i ul. Wiejskiej, skrzyżowania ulic Ogólnej i Fromborskiej, a także placu Jagiellończyka.

W trakcie realizacji są systemy monitoringu na skrzyżowaniach: Dąbka z Piłsudskiego, Grota Roweckiego z Traugutta, ulic Stary Rynek, Rybackiej i Kowalskiej, 1 Maja z Hetmańską, Grunwaldzkiej i Związku Jaszczurczego. Monitoring pojawi się też na Tysiąclecia przy ul. Hetmańskiej.

Jak podkreślał podczas obrad Jacek Boruszka, dyrektor Departamentu Innowacji i Informatyki, na rozbudowę monitoringu miasto wydało w 2026 roku niemal 2 mln zł.

Warto dodać, że są plany, by od przyszłego roku utworzono kolejny etat na stanowisku monitoringu miejskiego.

- Chciałoby się więcej, ale trzeba zdać sobie sprawę, że tam są ograniczenia możliwości lokalowych. Marzy nam się duże centrum monitoringowe jakie widzimy w innych miastach - mówił komendant Straży Miejskiej w Elblągu Arkadiusz Kulik.

Dodał, że w związku z obserwacją monitoringu dochodzi w ciągu roku do ok. 1200 interwencji strażników miejskich, kolejny etat umożliwi jeszcze wnikliwszą obserwację potencjalnych zagrożeń. Monitoring jest w Elblągu obsługiwany codziennie i całodobowo.

Sekretarz miasta Artur Zieliński podczas obrad przyznał, że takie rozbudowane centrum monitoringu i zarządzania kryzysowego może powstać w dawnym budynku straży pożarnej przy Bema. Koncepcja jest zarysowana, pozostaje jednak kwestia pozyskania środków na taką inwestycję. Przypomnijmy, że obecnie monitoring miejski jest obsługiwany w pomieszczeniach Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Orzeszkowej.