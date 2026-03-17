Elbląg. Większa strefa zakażenia ptasią grypą

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu udokumentował kolejne przypadki dzikich ptaków, zarażonych ptasią grypą. W związku z tym rozszerzył strefę objętą zakażeniem.

Ptasia grypa to zakaźna, zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus atakujący wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty wśród kur i indyków). Źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące, będące bezobjawowymi nosicielami, zwłaszcza migrujące ptaki wodne.

Pierwszy przypadek ptasiej grypy Powiatowy Lekarze Weterynarii wykrył pod koniec lutego u dzikiego ptaka znalezionego w parku Modrzewie. W ostatnim czasie odnaleziono inne padłe ptaki w okolicy ul. Rzepakowej i Pszenicznej, dlatego zapadła decyzja o rozszerzeniu strefy zakażenia na kolejne części miasta (zobacz mapkę). Granice strefy są dobrze widoczne dla kierowców, przy drogach pojawiły się odpowiednie znaki.

"Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, na którą podatny jest zarówno drób jak i ptaki dzikie. Wystąpienie tej choroby powoduje ogromne straty gospodarcze. Ustanowienie rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu zwiększonej strefy objętej zakażeniem oraz określenie zasad zachowania ludności na tym terenie jest zgodne z przepisami cytowanej na wstępie ustawy i przepisami szczególnymi oraz niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w trakcie działań zmierzających do likwidacji choroby" - czytamy w uzasadnieniu decyzji.

Jak dotąd zakażenia ludzi wirusami HPAI są rzadkie (w praktyce ograniczone do Azji i Afryki, od 2023 r. także Ameryki Południowej) -od 2003 r. na świecie stwierdzono mniej niż 1000 przypadków zakażenia człowieka wirusami podtypu H5N1, przypadki dotyczyły osób narażonych na bezpośredni kontakt z chorym/martwym zakażonym ptactwem albo zanieczyszczonym wirusami środowiskiem. Pomimo dużej liczby przypadków grypy ptaków wśród drobiu hodowlanego i dzikiego ptactwa w UE (w tym w Polsce) jak dotąd nie zidentyfikowano w tym regionie infekcji objawowej u ludzi." - informuje strona internetowa Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Co ustanowienie strefy zakażenia oznacza dla mieszkańów Elbląga? Główny Inspektora Sanitarny zaleca: unikanie kontaktu ze zwierzętami, w tym z martwymi i potencjalnie zarażonymi dzikimi ptakami lub drobiem, unikanie wizyt na targach żywych ptaków i podobnych miejscach o dużej koncentracji ptaków, przestrzeganie zasad higieny osobistej.