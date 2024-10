Elbląg wśród zielonych liderów

Elbląg zajął trzecie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Zielonych Finansów Samorządowych. Prezydent miasta odebrał nagrodę podczas gali Local Trends 2024 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Ranking wyróżnia miasta i gminy, które osiągnęły najlepsze wyniki związane z finansowaniem działalności prośrodowiskowej w latach 2019-2023. Elbląg, drugi rok z rzędu, uplasował się na trzeciej pozycji w kategorii miast na prawach powiatu. Nagrodę odebrał obecny na gali prezydent naszego miasta, Michał Missan.

- Elbląg to piękne, zielone, ale i niebieskie miasto – poza licznymi parkami czy naszym lasem Bażantarnią, tuż przy starówce płynie rzeka Elbląg, wokół której odbywa się wiele miejskich wydarzeń, nawiązujących do hanzeatyckich tradycji. Jako samorząd jesteśmy świadomi zmian klimatycznych, które już nastąpiły, ale i tych, które nadejdą, dlatego kładziemy duży nacisk na ekologiczne rozwiązania we wszystkich obszarach. Cieszę się, że po raz kolejny zostało to zauważone i docenione – podkreśla prezydent Michał Missan.

W kategorii miast na prawach powiatu pierwsze miejsce zajęła Bydgoszcz, drugie - Warszawa, trzecie – Elbląg. Czwarte- Piotrków Trybunalski, a piąte – Poznań.

Wyróżnienia przyznawane były w czterech kategoriach: gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie i miasta na prawach powiatu. Ranking Zielonych Finansów Samorządowych powstaje na podstawie Indeksu Zielonych Finansów Samorządowych, który opracowali naukowcy z Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, i umożliwia zbadanie „stopnia zazielenienia” finansów samorządowych.