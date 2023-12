Elbląscy sędziowie apelują do prezesów o rezygnację

„Kierowanie sądem wymaga oparcia w jego sędziach. Brak tego oparcia każe wątpić w możliwości należytego sprawowania funkcji prezesa i wiceprezesa” – napisali sędziowie Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu w piśmie do prezesa i wiceprezes SO. Apelują do nich o złożenie rezygnacji z funkcji.

Z naszych informacji wynika, że pod pismem adresowanym do prezesa i wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu podpisało się kilkudziesięciu sędziów, w tym około 90 procent orzekających w Sądzie Okręgowym.

„Apelujemy do Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu Jacka Bryla i Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Elblągu Katarzy Jacewicz-Okuniewicz o złożenie rezygnacji z pełnionych funkcji. Kierowanie sądem wymaga oparcia w jego sędziach. Brak tego oparcia każe wątpić w możliwości należytego sprawowania funkcji prezesa i wiceprezesa. Prosimy o przekazanie naszego apelu Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości” – napisali w piśmie elbląscy sędziowie.

Jacek Bryl został prezesem SO w Elblągu na początki listopada, gdy minęła kadencja poprzedniego prezesa Piotra Żywickiego. Wcześniej był jego zastępcą. Jest uznawany przez środowisko prawnicze jako neo-sędzia. Do marca 2022 roku był sędzią Sądu Rejonowego w Elblągu, kiedy został powołany przez prezydenta RP na sędziego Sądu Okręgowego, wcześniej podpisując list poparcia do tzw. neo-KRS, czyli nieuznawanej przez część środowiska sędziowskiego instytucji. Gdy został prezesem, jego zastępczynią decyzją ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry została Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz, sędzia SR w Elblągu, delegowana do SO (neo-KRS złożyła już wniosek do prezydenta RP o powołanie jej na sędziego SO).

Oboje otrzymali nominacje bez opinii Zgromadzenia Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu.

– Nie cieszą się ani szacunkiem, ani pozytywną opinią w środowisku sędziowskim, są beneficjentami tzw. dobrej zmiany. Podpisywali się pod listami poparcia do neo-KRS i otrzymali szereg awansów i dodatków z tytułów wielu otrzymanych funkcji – uważa jeden z przedstawicieli elbląskiej Temidy, prosząc o anonimowość.

Ze strony internetowej elbląskiego sądu wynika na przykład, że Katarzyna Jacewicz-Okuniewicz jest nie tylko wiceprezesem SO, ale także przewodniczącą wydziału. gospodarczego Sądu Rejonowego, rzecznikiem prasowym Sądu Okręgowego, zastępcą rzecznika dyscyplinarnego oraz – podobnie jak Jacek Bryl – członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

Poprosiliśmy prezesa i wiceprezes Sądu o komentarz do apelu sędziów. Czekamy na odpowiedź.